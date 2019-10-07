Бизнес-гороскоп: Рыбам звезды советуют не заплывать куда попало

ТЕЛЕЦ. По мнению звезд, вам предстоит напряженная неделя, которая может потребовать от вас внимания и сосредоточенности. Возможно, вам придется тратить больше сил, чем обычно, чтобы преодолеть все возникающие препятствия в профессиональной сфере. Постарайтесь решить все вопросы по кредитам, не забывайте платить проценты. Нельзя сказать, чтобы денег у вас на этой неделе сильно прибавилось, но финансовое положение пока еще далеко от бедственного.