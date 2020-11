Бизнес-гороскоп: Рыбам звезды советуют не заплывать куда попало

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября

Гороскоп на неделю с 7 по 13 октября ОВЕН. С понедельника по четверг вам придется заниматься вопросами финансов вплотную. Переложить ответственность не получится. К концу недели полная ясность в важных делах позволить вам успокоиться и вздохнуть с облегчением. В четверг вероятны денежные поступления. ТЕЛЕЦ. По мнению звезд, вам предстоит напряженная неделя, которая может потребовать от вас внимания и сосредоточенности. Возможно, вам придется тратить больше сил, чем обычно, чтобы преодолеть все возникающие препятствия в профессиональной сфере. Постарайтесь решить все вопросы по кредитам, не забывайте платить проценты. Нельзя сказать, чтобы денег у вас на этой неделе сильно прибавилось, но финансовое положение пока еще далеко от бедственного. БЛИЗНЕЦЫ. В финансовой сфере у вас все хорошо и стабильно. Ждите дополнительную прибыль и новые интересные деловые предложения. Давние замыслы, реализуясь, могут принести весьма приличный доход. РАК. В понедельник вероятны денежные поступления, но только от вас будет зависеть, пройдут они у вас сквозь пальцы, или вы сумеете разумно ими распорядиться. В четверг вы можете проявить себя и получить повышение по службе. ЛЕВ. На этой неделе вам, похоже, придется принимать экстренные меры по реанимации своего бюджета. Непредвиденные затраты могут полностью его истощить. В понедельник и вторник желательно воздержаться от крупных приобретений. Среда благоприятна для составления договоров и оформления сделок. На работе проявите энергичность, но не навязывайте свое мнение коллегам. ДЕВА. На этой неделе желательно контролировать сферу финансов особенно тщательно, чтобы в суете в ней не произошло нежелательных изменений. Постарайтесь избавиться от иллюзий. Крайне неудачное время, чтобы брать кредит, особенно если вы уже платите ипотеку. ВЕСЫ. Задача достижения и поддержания финансового благополучия потребует способности балансировать на лезвии бритвы. Шансы справиться есть, но будет тяжело. Не теряйте веры в успех. Наиболее расходной статьей на этой неделе будут дети, и поделать с этим ничего не удастся. СКОРПИОН. Перед вами открываются отличные возможности по улучшению вашего финансового положения. Ваши идеи весьма востребованы. Ваш бизнес начинает процветать, но чем меньше об этом знают, тем лучше для вас. СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы будете склонны транжирить то, что было накоплено за значительное время. Не исключено, что вы преуспеете в этот нехитром деле, если, конечно, рядом не найдется никого более экономного. Лучше отдайте деньги своей второй половине. КОЗЕРОГ. Финансовое положение стабилизируется. Неделя благоприятна для деловых переговоров и встреч, особенно в среду и четверг. В выходные возможны серьезные покупки, причем они будут удачны: вы попадете на акции и скидки. ВОДОЛЕЙ. Финансовый успех придет на этой неделе к людям практичным. Если вы к таковым не относитесь, постарайтесь хотя бы не позволять себе откровенной расточительности. И обдумывайте свои покупки, прежде чем их оплачивать, чтобы не жалеть потом. РЫБЫ. Постарайтесь быть внимательным и сосредоточенным, и тогда вы не упустите выгоды, и уж совершенно точно - не понесете убытки. Если же вы всерьез увлечетесь чем-то, кроме работы, то возможны финансовые проблемы. В выходные тщательно планируйте затраты на развлечения. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

