Фрегат "Паллада" готовится к кругосветной экспедиции

Во время рейса протяжённостью 27120 морских миль "Паллада" совершит заходы в 9 портов иностранных государств Экипаж учебного парусного судна «Паллада» в рамках подготовки к кругосветной экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершил работы по монтажу реев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства. На паруснике «Паллада» завершились работы по монтажу реев и обтяжке стоячего и бегущего такелажа. В начале августа с мачт учебного фрегата для дефектации, ремонта и технического обслуживания были сняты все 15 реев. С их поверхности была зачищена краска, и проверена толщина металла, были проведены сварочные работы, поменяны шпан-блоки и ролики. Согласно техническому регламенту, такая процедура обычно выполняется раз в десять лет. В настоящее время обновлённые реи установлены на штатные места. В ближайшее время экипажем «Паллады» и курсантами «Дальрыбвтуза» будет выполнена установка и подвязка парусов. В машинном отделении корабля продолжаются работы по сборке двигателей, вспомогательного дизельного генератора и главного дизеля №1 и №2. После завершения всех работ будут проведены швартовые испытания, и судно будет предъявлено представителям Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства, Морской администрации порта и МКУБ по безопасности мореплавания. Во время рейса протяжённостью 27120 морских миль «Паллада» совершит заходы в 9 портов иностранных государств, среди которых Апиа, Папеэте, Вальпараисо, Ушуайя, Кейптаун, Порт-Луи, Сингапур, Муара и Нагасаки. Плавательную практику на борту парусника пройдут всего 100 курсантов из Дальрыбвтуза, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, юнги, также к ним присоединятся иностранные практиканты. Рейс продлится 222 дня, из которых 195 — «Паллада» проведёт в море. Досье "Дальневосточного капитала": Кругосветное плавание российских парусников «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» проводится спустя два столетия после знаменитой экспедиции русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». Знаменитые русские первопроходцы в сложнейших навигационных условиях прошли вокруг неизвестного ледяного континента на широтах от 60° до 70° и неопровержимо доказали существование земли в районе южного полюса. В период с ноября 2019 по декабрь 2020 года всемирно известные учебные парусные суда – барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. Плавание российских парусников будет также приурочено к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. За время плавания трем кораблям предстоит пройти около 100 тыс. морских миль. Завершится плавание в конце 2020 года. Официальный сайт экспедиции - http://russiansails2020.ru/ Журнал "Дальневосточный капитал".

