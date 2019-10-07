Фрегат "Паллада" готовится к кругосветной экспедиции

Досье "Дальневосточного капитала": Кругосветное плавание российских парусников «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» проводится спустя два столетия после знаменитой экспедиции русских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». Знаменитые русские первопроходцы в сложнейших навигационных условиях прошли вокруг неизвестного ледяного континента на широтах от 60° до 70° и неопровержимо доказали существование земли в районе южного полюса. В период с ноября 2019 по декабрь 2020 года всемирно известные учебные парусные суда – барк «Седов» и фрегат «Паллада» осуществят кругосветные плавания, а барк «Крузенштерн» - трансатлантическое плавание. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. Плавание российских парусников будет также приурочено к 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. За время плавания трем кораблям предстоит пройти около 100 тыс. морских миль. Завершится плавание в конце 2020 года. Официальный сайт экспедиции - http://russiansails2020.ru/