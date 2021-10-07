Детский мобильный технопарк стал профориентационной площадкой в Приморье

Приморские школьники разработали и распечатали на 3D-принтере брелоки в виде котиков. Навыки работы на высокотехнологичном оборудовании ребята получили в мобильном технопарке, который работал в Хорольском муниципальном округе две недели — с 20 сентября по 2 октября.

Как сообщили в пресс-службе края, все занятия проводились под руководством опытных наставников. Учащимся местных школ рассказали о современных технических профессиях. Школьники, как настоящие инженеры, архитекторы и дизайнеры, работали с технологиями моделирования объектов, осваивали ландшафтное и мебельное проектирование, дизайн экстерьера зданий, визуализации объемных моделей. Помимо этого, они изучали технологии дополненной и виртуальной реальности, учились управлять беспилотными летательными аппаратами. Как отмечают сами организаторы, ребятам, которые попробовали себя однажды в такой «технологической песочнице», становится намного легче сделать выбор своего профессионального пути. — Многие школьники всерьез увлеклись разработкой персонажей игр на платформе Unity. В этой области всегда нужны разработчики, легко можно работать удаленно. Большой интерес у ребят вызывает работа с 3D-принтерами. И это не случайно, ведь потребность в инженерах 3D-печати возрастает. Многие направления деятельности от медицины до промышленного производства начинают привлекать таких специалистов. Перспективы этих профессий позитивные, а у наших приморских школьников очень креативный подход и занимательные персонажи, — рассказала руководитель детского мобильного технопарка Приморья Елизавета Гапликова. Уже по итогам первой недели занятий ребята смогли похвастаться своими результатами — они самостоятельно разработали модель брелока в виде эмоционального котика и распечатали его на 3D-принтере. Отметим, в новом учебном году региональная инновационная площадка — детский мобильный технопарк — работает на базе приморских образовательных организаций, где в сетевом сотрудничестве со школами проводятся уроки технологии. Во время занятий школьники из малых городов и сельской местности приобретают базовые навыки работы с современным оборудованием сразу по нескольким технологичным направлениям. Уроки технологии служат и профориентационной площадкой для юных приморцев. Детский мобильный детский технопарк Приморского края работает в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это передвижной комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Основной его целью является обеспечение доступности дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности для детей, проживающих в разных районах Приморья. Также в Приморье активно реализуется государственная программа края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

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