Культуру в глубинке Приморья продвигают автоклубы

В Приморье с использованием автоклубов провели свыше 200 культурных мероприятий, в которых приняли участие более 52 тысяч человек. Как подчеркнули в пресс-службе края, мобильные концертные залы появились в крае благодаря национальному проекту «Культура».

Каждый автоклуб — целая многофункциональная площадка, оборудованная световой и звуковой, мультимедийной аппаратурой. Сцена располагается на базе проходимого автомобиля, поэтому легко встраивается в концепцию практически любого мероприятия, организованного на свежем воздухе, в отдаленной местности или, например, в населенном пункте, где нет своего дома культуры. — Настоящим подарком становится для жителей отдаленных населенных пунктов приезд подобного центра. Особенно актуальна работа автоклубов в массовые праздничные мероприятия, такие как «Масленица», «День защитника Отечества», «Международный женский день», — отметила министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова. На сегодня автоклубы ведут свою работу в Кавалеровском, Спасском, Яковлевском, Партизанском районах, Партизанском, Дальнегорском, Чугуевском округах. Напомним, национальный проект «Культура» реализуется в Приморье с 2019 года. Инициатива направлена на увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив, улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края, оснащения их современным оборудованием. Также в крае активно выполняются мероприятия государственной программы края «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы.

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