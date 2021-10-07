Культуру в глубинке Приморья продвигают автоклубы

Культуру в глубинке Приморья продвигают автоклубы
Культуру в глубинке Приморья продвигают автоклубы
Сегодня, 10:40ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье с использованием автоклубов провели свыше 200 культурных мероприятий, в которых приняли участие более 52 тысяч человек. Как подчеркнули в пресс-службе края, мобильные концертные залы появились в крае благодаря национальному проекту «Культура».

Каждый автоклуб — целая многофункциональная площадка, оборудованная световой и звуковой, мультимедийной аппаратурой. Сцена располагается на базе проходимого автомобиля, поэтому легко встраивается в концепцию практически любого мероприятия, организованного на свежем воздухе, в отдаленной местности или, например, в населенном пункте, где нет своего дома культуры.

— Настоящим подарком становится для жителей отдаленных населенных пунктов приезд подобного центра. Особенно актуальна работа автоклубов в массовые праздничные мероприятия, такие как «Масленица», «День защитника Отечества», «Международный женский день», — отметила министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

На сегодня автоклубы ведут свою работу в Кавалеровском, Спасском, Яковлевском, Партизанском районах, Партизанском, Дальнегорском, Чугуевском округах.

Напомним, национальный проект «Культура» реализуется в Приморье с 2019 года. Инициатива направлена на увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив, улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края, оснащения их современным оборудованием.

Также в крае активно выполняются мероприятия государственной программы края «Развитие культуры Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
культурапраздникПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы