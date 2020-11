"К Владивостоку очумевшие приезжают"

Проводники поезда "Москва - Владивосток" - о нюансах путешествия через страну

Легендарный железнодорожный маршрут Москва - Владивосток проходит через всю Россию, пересекает шесть часовых поясов и условную границу Европы и Азии. Но пассажиры постоянно меняются, весь путь одолевают единицы, а вот проводники не выходят из поезда почти две недели - столько длится дорога туда и обратно. Корреспондент РИА «Новости» Мария СЕМЕНОВА рассказала, как живут те, кто большую часть года проводят на колесах. «У ротозеев воруют часто» С проводником Дмитрием («фамилию не называйте, начальство строгое») мы успеваем созвониться, пока фирменный поезд «Россия» стоит на станции Зима по пути из Владивостока в Москву. Дмитрий работает на железной дороге уже тридцать лет. «Конфликтные пассажиры бывают на каждом рейсе. Солнце взошло - им плохо, село - тоже плохо. Кто-то храпит, от кого-то плохо пахнет, кто-то шумит - со всем этим идут к проводникам. Жалобы на нас пишут просто так, потому что кому-то не улыбнулся. Хотя иногда и за дело, мы же не стальные. Бывает, ты в чью-то ситуацию не вошел, а человек обиделся», - рассказывает он. Проводники, работающие на маршруте «Москва - Владивосток», обычно проводят в рейсе около двух недель: шесть-семь дней в одну сторону, ночевка в поезде и дорога обратно. Здесь они и контролеры, и официанты («чайку принесите!»), и уборщики. Проводники несут материальную ответственность за все, что находится в вагоне, - белье, полотенца, стаканы, ложки. Если что-то пропадает (а фирменные подстаканники порой крадут в качестве «бесплатных» сувениров), сотрудники докупают за свой счет. «Все зависит от того, повезет ли с пассажирами. Обычно везет. Мы берем вещи друг у друга, если у кого-то есть лишнее, как-то делим. В бригаде не было такого, чтобы один человек за все отдувался. Но если проводник - ротозей, то крадут часто. У меня таких случаев было мало», - говорит Константин Мельников. Олесю на железную дорогу привела мама - она тоже работала на маршруте Москва - Владивосток. «Первые впечатления неописуемые. Вагон стал вторым домом. Смотришь на все эти пейзажи, время летит очень быстро, две недели - как один миг». Маршрут романтиков Маршрут «Москва – Владивосток» привлекает дорожной романтикой, возможностью посмотреть всю Россию. Иногда приходят студенты, которые хотят подзаработать и интересно провести лето. Впрочем, опытные железнодорожники отмечают: молодежь обычно стараются брать на более короткие и легкие маршруты. «Я с детства знал, что офисная работа - не мое. Для меня фиксированный рабочий день неприемлем. Мы шутим: просыпаешься на работе, засыпаешь на работе, что может не устраивать? Не надо никуда ехать, надел рубашку и пошел», - смеется Константин Мельников. А вот Дмитрий давно утратил романтические иллюзии. «Проводниками работают в основном от безысходности. Москвичей здесь нет, поувольнялись уже 20 лет назад. Я и сам, когда молодой пришел, думал - романтика: девчонки, заработки, зайцы. Было весело. Сейчас все совсем по-другому. Строго, прилично, форма, белая рубашка, галстук, надо улыбаться. Молодежь думает, здесь сказки, цветочки, любовь, порхание. А все иначе. Многие увольняются, особенно после зимы - в морозы тяжело работать», - заключает Дмитрий. «Три дня терпели пьянство вахтовиков» Мария Ф. оказалась в поезде Москва - Владивосток в качестве проводницы несколько лет назад, будучи студенткой филологического факультета. «В детстве я ездила по этому маршруту с мамой как пассажир, а в студенчестве решила попробовать поработать проводником. Были, конечно, занятия, вызывающие брезгливость, - то же мытье туалетов. И хотя тяжело шесть дней туда и потом сразу обратно, но это было очень интересно и весело: новые знакомства, красивые виды из окна», - признается Мария. Об этом студенческом опыте она написала короткие мемуары «Записки проводницы», припомнив забавные или, наоборот, неприятные эпизоды на железной дороге. Одно из воспоминаний связано с пассажирами-вахтовиками из Омска: хрупкой студентке филфака пришлось на себе прочувствовать, что не все под «дорожной романтикой» понимают созерцание родных просторов. «Три дня мы терпели пьянство вахтовиков, выслушивали их бессмысленную болтовню и всячески уклонялись от их рук, так и тянущихся нас приобнять. Но за день до прибытия в Омск произошло то, что переполнило мою чашу терпения. Мы проехали станцию, я закрыла дверь вагона, развернулась и увидела одного из «омских парней» - Эдуарда. Днем ранее он уловил момент, когда я одна шла по пустому коридору, и беспардонно чмокнул меня в щеку. Теперь же он стоял один на один со мной в пустом тамбуре, перекрыв все пути к бегству...». К счастью для Марии, все закончилось благополучно - ее выручила напарница Ксения. Затем последовало заявление начальнику поезда, после которого распускавшего руки пассажира должны были ссадить на ближайшей станции. Но Эдуарду повезло, его друзьям-вахтовикам удалось разжалобить Марию... «Каждый рейс бывают дебоши» По словам Константина Мельникова, главная проблема проводника - пьяные пассажиры и война за нижние полки. Для каждой ситуации предусмотрен алгоритм действий, на некоторых участках поезд сопровождает полиция, поэтому разборки пассажиров после злоупотребления алкоголем ЧП не считаются. «Бывают дебоши, пьяные потасовки. Я даже могу понять пассажиров: поезд делает мало остановок, люди по шесть часов сидят неподвижно, вот и собираются в компании, чтобы себя развлечь, злоупотребляют. Кого-то по требованию соседей приходится ссаживать вместе с сотрудниками полиции - тут многое зависит от лояльности попутчиков. Обычно все заканчивается тихим сном, но бывают и высадки, и драки, особенно когда вахта едет, которая по полгода цивилизации не видела. У нас есть инструкции, как себя вести, последовательность действий прописана. В основном ситуации штатные», - объясняет Мельников. Если на участке поезд не сопровождает полиция, сотрудников вызывают на ближайшую станцию, так же и со скорой помощью. «У нас замечательный начальник поезда, о любой проблеме мы сначала докладываем ему, он умеет сглаживать конфликты», - замечает железнодорожник. Проводник Дмитрий подтверждает, что ЧП не происходили давно: «Раньше было воровство, а сейчас полиция кругом, народ побаивается». А вот ссаживать с поезда пьяных приходится часто. «К нашему поезду в Омске цепляют пять вагонов - не фирменных, таких страшных, куда билеты дешевле. И вот туда садятся трактористы, бульдозеристы, вахта, плюющие, пьющие - неприглядная картина. Но они тоже пассажиры. Работяги, а в поезде отрываются. Два рейса назад снимали сразу двоих или троих. Неадекватные, с ума сошли от пьянства...», - разводит руками Дмитрий. Титан под хохлому «На моей памяти всего четыре человека, которые не были туристами и ехали от Москвы до Владивостока. Где-то 60% всего состава - иностранцы. Остальные находятся в поезде не больше суток. Дольше других - вахтовики, им все равно, как добираться, лишь бы дорогу оплачивали», - делится наблюдениями Константин Мельников. По словам проводников, большинство тех, кто едут от Москвы до конечной, - туристы. Иностранцы есть практически в каждом вагоне, особенно много их летом. Мельников уточняет, что иностранцы обычно не требуют особого внимания проводников - «в основном пьют и изучают просторы нашей родины». Но вот Олеся Киреева однажды выступила в непривычной для себя роли. «Ехали иностранные журналисты, а у меня в вагоне титан для кипятка был расписан под хохлому. Очень он им понравился. Пришлось немного побыть актрисой: они делали съемку на фоне этого кипятильника», - смеется девушка. «Как-то раз в купейном вагоне были одни иностранцы, по-моему, англичане. Для них это было что-то невообразимое, они всем звонили и говорили: «Мы в отеле едем неделю», - вспоминает Мельников. Дмитрий замечает: пассажиры поезда «Москва - Владивосток» - люди самых разных национальностей. «Полно туристов: и корейцы, и американцы, и немцы, даже аргентинцы. Японцы любят прокатиться в плацкартном вагоне Владивосток - Москва. Днем приезжают, а потом на этом же поезде обратно возвращаются. Но это все молодежь - такой экстрим у них. К Владивостоку очумевшие приезжают». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

