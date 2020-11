Комфорт горожан может дорого обойтись экс-мэру Владивостока

Есть мнение, что Дальний Восток для ряда силовых структур стал полигоном по зарабатыванию новых звезд и высоких кресел "любой ценой"

Есть мнение, что Дальний Восток для ряда силовых структур стал полигоном по зарабатыванию новых звезд и высоких кресел "любой ценой" На фоне происходящего сейчас обновления автопарка владивостокского МУП «ВПОПАТ №1» предыдущая транспортная реформа стала предметом изучения следователей. Федеральная антимонопольная служба озвучила новые детали второго «дела братьев Пушкарёвых». По данным ведомства, в 2015 году была ограничена конкуренция при покупке и ремонте городских автобусов. Подробности об уголовном деле появилась на сайте ФАС 6 ноября. Крупные закупки автобусов «Ман» и «Фольксваген» для муниципального автопредприятия несколько лет назад совершались, в том числе, с целью обогащения «неустановленного лица» из городской администрации – такова фабула уголовного дела, которое возбуждено через полтора года после того, как свою оценку действиям по обновлению муниципального автопарка дал арбитражный суд. По аналогичной схеме несколько лет назад развивался процесс по делу экс-мэра Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, которого обвинили в создании особых условий для созданного им холдинга «Востокцемент» при поставках материалов для МУП «Дороги Владивостока». Возбуждению уголовного дела предшествовало расследование управления ФАС по Приморскому краю, а судебный процесс в Тверском суде Москвы стартовал после того, как арбитражные суды признали факт ограничения конкуренции при закупках материалов для МУП «Дороги Владивостока». При этом гособвинение, доказывая вину Пушкарева в Тверском суде Москвы, опиралось, в том числе, на судебный акт арбитражного суда. «Флагман» под прицелом На минувшей неделе Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Вторая статья предполагает, что преступление было совершено организованной группой либо в особо крупном размере. Фигурантам дела, фамилии которых пока не названы, может светить до 10 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. По версии следствия, в период времени с 2010 года по 2015 год некое должностное лицо мэрии Владивостока в корыстных целях организовало без проведения конкурентных процедур приобретение автобусов, впоследствии переданных муниципальному предприятию, право на ремонт которых было только у аффилированной ему организации. Данная организация в указанный период времени получила за ремонт автобусов 54 млн рублей. «Вследствие указанных преступных действий нарушены права и законные интересы трех коммерческих организаций, которые фактически были устранены с рынка транспортных услуг на территории города Владивостока, а также причинен материальный ущерб бюджету города Владивостока», - говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Приморскому краю. Несмотря на то, что конкретных названий и фамилий в пресс-релизе не озвучено, в нем легко угадывается фабула арбитражного дела о приобретении автобусов для МУП «ВПОПАТ №1» и последующем распределении маршрутов. Напомним, что в июле 2015 года Управление ФАС по Приморскому краю вынесло решение по делу о возможном ограничении конкуренции на рынке пассажирских перевозок во Владивостоке. Функцию координации действий участников антиконкурентного соглашения, как сочли в ФАС, выполнила администрация Владивостока во главе с Игорем Пушкаревым и вместе с действующими и бывшими сотрудниками ГК «Востокцемент». Практически сразу решение и предписание краевого управления ФАС было обжаловано администрацией, МУПом и ООО «Флагман-Авто». В 2016 году Арбитражный суд Приморского края, а затем и Пятый арбитражный апелляционный суд признали доводы антимонопольщиков несостоятельными, но в марте 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отменил оба решения и направил дело на новое рассмотрение в краевой арбитраж. После смены судейского состава АС Приморья признал правоту краевого управления ФАС. Этот вердикт устоял в вышестоящих инстанциях, включая Арбитражный суд Дальневосточного округа. Закончилась трехлетняя судебная эпопея в мае 2018 года, когда мэрии Владивостока и ООО «Флагман-Авто» было отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Досье "Золотого Рога" В судебных актах по арбитражному делу можно найти информацию о том, что в 2012 году оборот ООО «Флагман-Авто» составил 231,8 млн рублей, однако оборот по услугам, оказанным «ВПОПАТ № 1», составил всего 6,4 млн рублей (около 3%). Кроме того, помимо ООО «Флагман-Авто», техническое обслуживание автобусов МПВ «ВПОПАТ № 1» также осуществляли иные компании, в том числе ООО «Сумотори-Авто», ООО «Аким-Бас». Комфорт пассажиров стоил дорого В 2008 году, когда Игорь Пушкарев стал мэром Владивостока, основу автобусного парка города составляли старые японские, корейские и даже китайские автобусы. Муниципальный автопарк отсутствовал как таковой, МУП «ВПОПАТ №1» находился в глубоком кризисе. И именно поддержка из городского бюджета в начале нынешнего десятилетия позволила фактически воссоздать муниципальный автопарк, а позднее приобретенные «ВПОПАТ №1» и «ВПАТП №3» автобусы приступили к обслуживанию важнейших городских маршрутов, в том числе на остров Русский. Однако, по версии ФАС, после покупки «Манов» и передачи их на баланс «ВПОПАТа» администрация Владивостока начала проводить конкурсы на распределение маршрутов, установив в конкурсной документации выгодные для МУПа требования – например, наличие в парке участников конкурса автобусов 2012-2013 годов выпуска. Это, как сочла ФАС, являлось результатом «ограничивающего конкуренцию соглашения, заключенного в устной форме между администрацией Владивостока, МПВ «ВПОПАТ №1» и ООО «Флагман-Авто» - компанией, которая занималась техническим обслуживанием приобретенных автобусов. Ущерб бюджету Владивостока от закупки автобусов только в 2012-2013 годах антимонопольщики оценили более чем в 30 млн рублей – это проценты, уплаченные по выданному МУП «ВПОПАТ №1» кредиту. «Получение данного кредита было вызвано лишь желанием приобрести в интересах лиц, участвующих в соглашении, как можно больше автобусов MAN, - отмечалось в решении ведомства. - Администрация Владивостока дала преимущественные условия муниципальным предприятиям по обновлению автомобильного парка за счет бюджетных средств, в то время как действующие на рынке хозяйствующие субъекты вынуждены были искать источники финансирования для осуществления этих целей и нести соответствующие издержки за счет собственных средств». Действительно, для некоторых небольших компаний такие требования стали непреодолимыми, и они ушли с рынка. Например, в материалах ФАС упоминалось ОАО «Ишимка», имевшее в собственности два автобуса (еще три – по договорам аренды). Возможно, что эти факты будут поставлены кому-либо в вину в рамках нового уголовного дела, фигурант которого «нарушил права и законные интересы» коммерческих перевозчиков. Кроме того, антимонопольное ведомство обратило внимание на тот факт, что после приобретения первых двух автобусов MAN стали происходить изменения в ООО «Флагман-Авто», которое являлось единственным представителем марки в Приморском крае. В марте 2011 года владельцем 25% доли в уставном капитале компании стал ООО «Парк-Актив», учредителями которого на тот момент являлись близкие родственники Игоря Пушкарева. На основании выданных в 2011, 2913 и 2015 годах дилерских сертификатов «Флагман-Авто» осуществлял деятельность в качестве официального дилера MAN по продаже новой и подержанной техники, а также осуществлял гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт техники данной марки. И последнее. Летом 2019 года администрация Владивостока заключила контракт на поставку 95 пассажирских автобусов с ООО «Лига Авто» из Иркутска. Часть новых машин марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ» уже пополнила парк МУП «ВПОПАТ №1», а общие расходы бюджета на приобретение техники составила почти 1 млрд рублей. Власти города прямым текстом говорят, что коммерческие перевозчики, не обновляющие свой транспорт, будут вынуждены уйти с рынка. Но, глядя на пример Игоря Пушкарева, возникает вопрос: не станет ли однажды улучшение качества работы общественного транспорта Владивостока основой для уголовного дела? Увы, уже не раз высказывались предположения, что Дальний Восток для ряда силовых структур является своего рода полигоном по зарабатыванию новых звезд и высоких кресел «любой ценой». Евгений СИДОРОВ. Фото Сергея ЛАНИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter