Счетная палата: Вымирание россиян стремительно набирает обороты

Владивосток тем временем потерял еще более полутора тысяч жителей Счетная палата РФ выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России. Их причиной является ускоряющаяся четвертый год убыль населения. Естественная убыль населения в январе-августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек, говорится в материалах ведомства, на них обратил внимание РБК. Естественный прирост был зафиксирован только в 17 субъектах РФ. Численность постоянного населения на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года она сократилась на 52,5 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 76%. Между тем стало известно, что численность постоянного населения города Владивостока на 01.09.2019 г. составила 631,62 тыс. человек и уменьшилась на 1527 человек к итогу 2018 года (естественная убыль населения – 999 человек; миграционная убыль населения – 528 человек). На сайте администрации столицы Приморья в разделе «Социально-экономическое развитие» опубликованы результаты экономического мониторинга социально-экономического развития города Владивостока за январь-сентябрь 2019 года. Число родившихся в январе-августе 2019 года составило 91,1 % (3750 человек) к аналогичному периоду 2018 года, число умерших уменьшилось на 0,8 % (4749 человек). Число прибывших в январе-августе 2019 года на 9,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (154782 человек); выбывших – на 2,9 % меньше, чем в январе-августе 2018 года (16006 человек). Газета "Золотой Рог", Владивосток.

