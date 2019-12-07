"20 лет – это серьезная дата"

«Midnight ROCK Opera» -это профессиональный уровень исполнения. В коллективе профессиональные оперные исполнители, которые очень плотно задействованы в спектаклях по всему миру. Но, в отличие от других коллег, солисты Midnight Opera – это люди, которые смогли переступить эту грань: сойти со сцены и полностью отдаться зрителю. Посмотреть ему в глаза, прикоснуться, обнять.