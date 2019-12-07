"20 лет – это серьезная дата"

"20 лет – это серьезная дата"

7 декабря 2019, 13:56
Общество
Альфа-Банк в честь своего 20-летия в Приморье представил концертный проект "Midnight ROCK Opera"

Альфа-Банк в честь своего 20-летия в Приморье представил концертный проект «Midnight ROCK Opera»

Альфа-Банк в Приморье в честь своего двадцатилетия представил клиентам музыкальный уникальный проект «Midnight ROCK Opera». «Midnight ROCK Opera» – концертная программа, в которой звезды оперной сцены в неформальной атмосфере, исполняют мировые и русский рок произведения.

Сотрудничество Альфа-Банка с проектом «Midnight Opera» продолжается более шести лет. За это время клиенты банка в Новосибирске, Владивостоке, Иркутске, Казани, Омске, Красноярске, Тюмени и других городах получили возможность наслаждаться высоким искусством на расстоянии вытянутой руки.

«Midnight ROCK Opera» -это профессиональный уровень исполнения. В коллективе профессиональные оперные исполнители, которые очень плотно задействованы в спектаклях по всему миру. Но, в отличие от других коллег, солисты Midnight Opera – это люди, которые смогли переступить эту грань: сойти со сцены и полностью отдаться зрителю. Посмотреть ему в глаза, прикоснуться, обнять.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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