На острове Русский появится киберполигон

«Ростелеком» признан победителем конкурса на предоставление субсидии в размере 364,5 млн рублей из бюджета РФ на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов по информбезопасности. Первую очередь киберполигона на острове Русский планируется запустить уже в этом году. По итогам IV Восточного экономического форума, президент России Владимир ПУТИН поручил заняться созданием Центра цифрового развития на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Центр должен будет заниматься разработкой ПО для больших данных и кибербезопасности. В Центре будут работать МТС, «Яндекс», «Ростелеком» и другие крупные компании.