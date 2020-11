На острове Русский появится киберполигон

Он расположится на территории кампуса ДВФУ

Он расположится на территории кампуса ДВФУ «Ростелеком» признан победителем конкурса на предоставление субсидии в размере 364,5 млн рублей из бюджета РФ на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов по информбезопасности. Первую очередь киберполигона на острове Русский планируется запустить уже в этом году. По итогам IV Восточного экономического форума, президент России Владимир ПУТИН поручил заняться созданием Центра цифрового развития на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Центр должен будет заниматься разработкой ПО для больших данных и кибербезопасности. В Центре будут работать МТС, «Яндекс», «Ростелеком» и другие крупные компании. Киберполигон предусмотрен для создания инфраструктуры и моделирования киберугроз в различных отраслях, таких как транспорт, энергетика, связь. На его основе могут быть смоделированы технологические решения и IT-инфраструктура отраслевых компаний для повышения их устойчивости к негативному воздействию извне. «Создание киберполигона - масштабный проект, который предусматривает создание единой инфраструктуры для отработки противодействия киберугрозам в масштабах всей страны. Создаются не менее двух опорных сегментов, двух «точек входа» - в Москве и на кампусе ДВФУ на острове Русском во Владивостоке. Прототип киберполигона в Москве уже работает. Первую очередь киберполигона на острове Русский мы надеемся запустить уже до конца этого года», - сказал пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений НОВИКОВ. В масштабах страны киберполигон будет введен в опытную эксплуатацию в 2020 году, а в промышленную - в 2021 году. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

