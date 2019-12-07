"Цель одна: выдернуть из интервью отдельные фразы, вставить их в свою передачу"

На мой сайт, который ведут мои родственники, пришло сообщение от журналиста программы Э. Петрова Павла Брыкина. Он просил дать телефон моего адвоката для контакта. Мы направили данные одного из моих адвокатов – Дмитрия Тугуши. В течение двух недель никаких звонков и сообщений от Павла Брыкина не поступало. Буквально на днях раздался звонок другому моему адвокату – Алексею Полякову. Звонивший представился Павлом Брыкиным и сказал, что ему известно о том, что Поляков ходит ко мне в СИЗО, и предложил обсудить вопрос проведения интервью со мной. До этого мы определились, что вопросами интервью занимается Тугуши. Поляков попросил Брыкина дать свои контакты, по которым Тугуши сможет с ним связаться. Тот сбросил свою визитную карточку и телефон. По данному номеру адвокат Тугуши позвонил Брыкну и в разговоре Брыкин сообщил, что хочет взять у меня интервью. Тугуши ответил, что мы готовы к интервью, но только в присутствии адвоката, который сможет снять интервью хотя бы на телефон. На это Брыкин ответил, что юристы телеканала категорически против того, чтобы интервью снималось посторонними лицами, в том числе адвокатом. Решили обсудить детали интервью при встрече, если наши условия будут приняты. Но на мой взгляд, всё вышесказанное лишь подтверждает те цели интервью, о которых я говорил ранее.