Мозги в помощь: студентов ДВФУ научили быть интеллектуальными волонтёрами

Со 2 по 3 декабря студенты — преимущественно будущие педагоги — стали слушателями лекций и участниками дискуссий, от экспертов из разных городов России. Организаторы задались целью научить молодёжь проектной деятельности, работе с детской аудиторией и новым «фишкам» — таким, как «интеллектуальное волонтёрство».

В тему набирающего популярность интеллектуального волонтёрства студентов ДВФУ погрузила федеральный эксперт Росмолодежи Светлана Опенько. Её мастер-класс стал частью молодёжного форума «Волонтёры „Знания“: лидерство и soft skills» от Российского общества «Знание». — Фишка в том, что ты можешь, не выходя из дома, на компьютере помогать благотворительным фондам, НКО, малым предприятиям, которые не могут себе позволить нанять того же айтишника, оформителя или юриста. Интеллектуальный волонтёр обладает опытом или знаниями, компетенциями из каких-то сфер, может сделать эскиз, баннер или даже договор. Это и есть то интеллектуальное волонтёрство, которое за рубежом так востребовано, — объясняет Светлана Опенько. По её мнению, интеллектуальное волонтёрство в России в ближайшие годы сделает шаг вперёд. Причина этому — стремительный рост популярности digital-профессий и работы из дома. Студенты убедились в этом, создавая во время мастер-класса прототипы новогоднего детского утренника и сайта для НКО. Они увидели на практике, что волонтёрство не всегда требует физических трудозатрат. Наоборот, оно может быть важным этапом в их карьере и самореализации, не говоря уже о помощи тем, кто в ней нуждается. — Мастер-класс наконец-то прояснил суть интеллектуального волонтёрства, помог применить свои знания и получить новые, — делится студентка Анастасия Клушина. Уточним, что в России такой вид помощи начал набирать обороты всего 2-3 года назад. Интеллектуальная безвозмездная помощь подразумевает применение узкоспециальных компетенций и навыков в любом месте и в удобное время. Тем более процесс приобщения к волонтёрству стал проще — на специальных платформах можно найти занятие по душе в два клика. Форум в ДВФУ организован в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут», где учёные, успешные предприниматели и деятели искусства выступают в разных городах страны на открытых форумах, лекториях и марафонах, посвящённых истории, науке, современным технологиям, искусству и другим актуальным темам. Организатором форума стало Российское общество «Знание», которое ведёт свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». А в 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». Весной этого года, выступая с посланием к Федеральному собранию РФ президент страны Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. Алина Лучина

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