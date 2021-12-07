По просьбе горожан: на проезде от Партизанского проспекта до Гоголя изменится схема движения

Во Владивостоке вводят изменения в схему дорожного движения на проезде от Партизанского проспекта (район ДКЖД) до пересечения улицы Гоголя и проспекта Красного Знамени.

А именно: от проспекта Красного Знамени, 59 до пересечения улицы Гоголя и проспекта Красного Знамени будет организовано одностороннее движение. В связи с этим исключён заезд на данный участок с района остановки общественного транспорта «Гоголя». Со стороны Партизанского проспекта и до дома № 59 по проспекту Красного Знамени останется двухстороннее движение. На всем этот проезде также установят новые дорожные знаки, предупреждающие о приоритете движения, сужении дороги, местах парковки, запрете остановки и стоянки на отдельных зауженных участках. Новая схема утверждена проектной документаций и будет реализована уже до конца текущего года. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

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