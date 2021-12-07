Приморье лидирует в программе «Дальневосточная ипотека»

Программа «Дальневосточная ипотека» сильнее всего востребована в Приморье. Ею уже воспользовались более 8,5 тысяч местных жителей.

По данным краевого минстроя, среди селого ряда программ льготного ипотечного кредитования, самая популярная в Приморье — Дальневосточная ипотека. По ней выдано уже 8 510 кредитов на общую сумму 35,7 миллиарда рублей. «300 человек оформили ипотеку для строительства индивидуального жилищного строительства, в том числе на “дальневосточном гектаре”. На эти цели им одобрили льготный кредит на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей», — сообщили специалисты. В топе регионов ДФО по выдаче кредитов по «Дальневосточной ипотеке» Приморье разместилось на верхней ступеньке. За ней следует Якутия и Хабаровск. «Дальневосточная ипотека» стартовала с 2019 года. Благодаря ей, молодые семьи в браке в возрасте до 35 лет включительно, а также участники «Дальневосточного гектара» могут получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Полученное финансирование можно пустить на покупку квартиры в новостройке, если это городской округ, либо купить вторичное жилье или построить дом в сельском округе.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter