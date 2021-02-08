«Ветераны Великой отечественной войны — святые люди. Они завоевали нашим детям, нам будущее, будущее нашей России. Благодаря им сегодня поддерживаются те традиции, которые были созданы нашими дедами, прадедами и которые мы сегодня продолжаем. Поэтому, что касается конкретно ситуации с полковником Игнатом Сергеевичем Артеменко, считаю, что человек, который его оскорбил, должен, как минимум, публично извиниться перед ним. И правильно сделали, что по этому факту возбудили дело — поддерживаю такое решение. Как участник боевых действий, хочу сказать, что людей, раскачивающих эту лодку, нужно не выпускать из страны — чтобы они работали на государство, а не ездили за рубеж и получали там деньги», — сказал Михаил Любецкий.