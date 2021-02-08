Во Владивостоке на одной из улиц на 2 месяца ограничат движение

Как сообщили газете «Золотой Рог» в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на улице Авроровской от дома № 5 до пересечения с Пожарского застройщик новых жилых домов проведет работы по устройству наружных сетей ливневой канализации.
Временные ограничения строители будут вводить по очереди по одной из полос дороги и только на тех участках, где в данный момент производятся работы.
Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.