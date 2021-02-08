Во Владивостоке на одной из улиц на 2 месяца ограничат движение

Во Владивостоке на одной из улиц на 2 месяца ограничат движение

Сегодня, 11:20ОбществоPhoto: Администрация ВладивостокаЗдесь будут вестись работы по прокладке системы ливневой канализации
С 27 февраля по 30 апреля на участке дороги по улице Авроровской будут вестись работы по прокладке системы ливневой канализации. Движение автотранспорта здесь полностью ограничивать не будут.

Как сообщили газете «Золотой Рог» в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, на улице Авроровской от дома № 5 до пересечения с Пожарского застройщик новых жилых домов проведет работы по устройству наружных сетей ливневой канализации.

Временные ограничения строители будут вводить по очереди по одной из полос дороги и только на тех участках, где в данный момент производятся работы.

Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

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