Строить карьеру в сфере нефти и газа призывают своих сыновей только 4% родителей

Отцы чаще хотят, чтобы сыновья строили карьеру в IT и производстве, матери — в медицине и экономике. Для дочерей отцы чаще мечтают о работе в IT и экономике, матери — в медицине и фитнес-сфере.

К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob, проведя опрос мам и пап несовершеннолетних детей из всех округов страны. Рассказывая о своих мечтах относительно будущего сыновей, 26% родителей признались, что хотят видеть их специалистами сферы информационных технологий, 10% — военными, сотрудниками силовых структур или МЧС, ещё 9% — врачами. В сфере строительства и архитектуры видят своих сыновей 7% опрошенных. По 4% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали с финансами, на производстве или в нефтегазовой сфере. По 3% родителей видят карьеру сыновей в науке, индустрии спорта или юриспруденции, 2% — в политике. По 1% респондентов хотели бы, чтобы их сыновья работали в сфере педагогики, сельском хозяйстве, религии или ветеринарии. Каждый пятый родитель девочки видит её будущее в медицине, еще 11% — в IT, 6% — в экономике. По 5% респондентов хотели бы, чтобы их дочери работали в индустрии спорта или юриспруденции, по 4% — в строительстве и силовых структурах или МЧС. О карьере в науке, педагогике или нефтегазовой сфере для девочки мечтают 3%. Видеть свою дочь сотрудником сферы производства, ветеринарии или индустрии красоты мечтают 2% родителей. По 1% опрошенных видят своих дочерей в политике, социальной сфере и религии.

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