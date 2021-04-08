Губернаторскую стипендию школьники Приморья получат раньше

Губернаторскую стипендию школьники Приморья получат раньше
Сегодня, 15:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Стипендию губернатора, предназначенную для одарённых детей, выплатят приморским школьникам до 16 апреля, что раньше положенного срока, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

В региональном министерстве образования сообщили, что в данный момент губернаторскую стипендию получают 160 приморских школьников — это дети в возрасте от 14 до 18 лет, призёры и победители международных, всероссийских, региональных конкурсов, соревнований, олимпиад, выставок и смотров.

Среди основных критериев для получения выплат — высокий уровень успеваемости учащегося, а именно за три года обучения должно быть не более трёх оценок «Хорошо» в дневнике.

«Получателями стипендии Губернатора края за все время стали уже 800 одаренных детей в Приморье», — заявила глава отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина.

Стипендии губернатора назначаются ежегодно, сумма выплаты — 36 тысяч рублей.

Школьники получают её двумя равными частями — половину осенью до 20 ноября и ещё половину весной, не позднее 20 мая.

Сюжеты:
Приморский край
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