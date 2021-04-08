Губернаторскую стипендию школьники Приморья получат раньше

В региональном министерстве образования сообщили, что в данный момент губернаторскую стипендию получают 160 приморских школьников — это дети в возрасте от 14 до 18 лет, призёры и победители международных, всероссийских, региональных конкурсов, соревнований, олимпиад, выставок и смотров.
Среди основных критериев для получения выплат — высокий уровень успеваемости учащегося, а именно за три года обучения должно быть не более трёх оценок «Хорошо» в дневнике.
«Получателями стипендии Губернатора края за все время стали уже 800 одаренных детей в Приморье», — заявила глава отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина.
Стипендии губернатора назначаются ежегодно, сумма выплаты — 36 тысяч рублей.
Школьники получают её двумя равными частями — половину осенью до 20 ноября и ещё половину весной, не позднее 20 мая.