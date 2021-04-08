Приморцы могут записаться на бесплатное переобучение

Приморцы могут записаться на бесплатное переобучение
Сегодня, 10:31ОбществоДо конца года такой возможностью могут воспользоваться более 3000 приморцев
Для этого жителям Приморского края предлагают использовать портал «Работа в России»

Как сообщает правительство Приморского края, записаться на обучение по самым востребованным направлениям профессиональной подготовки теперь можно на портале «Работа в России». Бесплатное обучение проводится в рамках национального проекта «Демография».

В министерстве труда и социальной политики Приморского края сообщили, что участниками программы могут стать все, кто в поисках работы обратился в органы службы занятости за содействием в трудоустройстве.

До конца года такой возможностью могут воспользоваться более 3 тысяч приморцев, отмечают специалисты.

Граждане могут выбрать курсовую подготовку из списка востребованных направлений в Приморье. После заявки на портале операторы в течение 15 рабочих дней проверят предоставленные данные и направят заявителя на обучение.

Консультацию можно получить по телефонам Приморского центра занятости населения: 8 (423) 222-72-15, 246-92-52 или 246-95-24.

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работаобразованиеОхрана трудатрудоустройство
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