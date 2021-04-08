В Приморье началась подписная кампания

«Приморцы могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой в почтовый ящик, до востребования или в абонентский ящик ближайшего почтового отделения», — рассказала исполняющая обязанности замдиректора управления ФПС по Приморскому краю Юлия Кузнецова. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России или на дому при помощи почтальона.