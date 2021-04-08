В Приморье началась подписная кампания

В Приморье началась подписная кампания
Сегодня, 10:01ОбществоФото: ИК "Золотой Рог"Подписку на газету «Золотой Рог» можно оформить на сайте Почты России
Подписной индекс газеты «Золотой Рог» — П3377

Почта России открыла подписную кампанию на более чем 5 400 периодических печатных изданий на второе полугодие текущего года.

Подписку на газету «Золотой Рог» можно оформить на сайте Почты России http://podpiska.pochta.ru/ в разделе «Онлайн-подписка» либо в отделении почты, подписной индекс издания — П3377.

«Приморцы могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой в почтовый ящик, до востребования или в абонентский ящик ближайшего почтового отделения», — рассказала исполняющая обязанности замдиректора управления ФПС по Приморскому краю Юлия Кузнецова. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России или на дому при помощи почтальона.

Сюжеты:
Приморье
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