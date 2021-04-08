В Приморье началась подписная кампания

Почта России открыла подписную кампанию на более чем 5 400 периодических печатных изданий на второе полугодие текущего года.
Подписку на газету «Золотой Рог» можно оформить на сайте Почты России http://podpiska.pochta.ru/ в разделе «Онлайн-подписка» либо в отделении почты, подписной индекс издания — П3377.
«Приморцы могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой в почтовый ящик, до востребования или в абонентский ящик ближайшего почтового отделения», — рассказала исполняющая обязанности замдиректора управления ФПС по Приморскому краю Юлия Кузнецова. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России или на дому при помощи почтальона.