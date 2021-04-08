Во Владивостоке появится еще один сквер

Во Владивостоке появится еще один сквер
Сегодня, 15:49ОбществоФото: vlc.ruСтроительство на этой территории многоэтажного дома отменили
«На участке в районе улицы Кирова, 14 во Владивостоке должен появиться благоустроенный сквер — мы делаем для этого все возможное», — об этом рассказал глава города Олег Гуменюк на своей страничке в «Инстаграме».

«История этого участка действительно непростая. Зеленая зона здесь сложилась много лет назад, и жители с самого начала были против строительства многоэтажного дома, однако застройщик в судебном порядке получил разрешение мэрии. Мы не теряли надежды и продолжали отстаивать интересы жителей.

В этом году вновь подали предложение в правительство Приморского края внести изменения в Генеральный план Владивостока, Правила землепользования и застройки и установить здесь вместо зоны многоэтажной жилой застройки зону рекреации.

17 марта в правительстве края поддержали наше обращение и внесли изменения в проект документов. Теперь по Генплану и Правилам землепользования и застройки проходят общественные обсуждения. Убежден, граждане полностью поддержат наше совместное решение, и статус зоны зеленых насаждений тогда уже будет полностью закреплен за этим участком», — сообщил градоначальник.

Свои предложения жители могут подать до 30 апреля на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Общественное обсуждение» или по почте.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостоксудстроительствозаконодательствоблагоустройство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы