Во Владивостоке появится еще один сквер

«На участке в районе улицы Кирова, 14 во Владивостоке должен появиться благоустроенный сквер — мы делаем для этого все возможное», — об этом рассказал глава города Олег Гуменюк на своей страничке в «Инстаграме».

«История этого участка действительно непростая. Зеленая зона здесь сложилась много лет назад, и жители с самого начала были против строительства многоэтажного дома, однако застройщик в судебном порядке получил разрешение мэрии. Мы не теряли надежды и продолжали отстаивать интересы жителей. В этом году вновь подали предложение в правительство Приморского края внести изменения в Генеральный план Владивостока, Правила землепользования и застройки и установить здесь вместо зоны многоэтажной жилой застройки зону рекреации. 17 марта в правительстве края поддержали наше обращение и внесли изменения в проект документов. Теперь по Генплану и Правилам землепользования и застройки проходят общественные обсуждения. Убежден, граждане полностью поддержат наше совместное решение, и статус зоны зеленых насаждений тогда уже будет полностью закреплен за этим участком», — сообщил градоначальник. Свои предложения жители могут подать до 30 апреля на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Общественное обсуждение» или по почте.

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