За незаконный металлический гараж во Владивостоке предлагают 20 тысяч рублей

В списке на снос гаражи, установленные рядом с Гамарника, 2 — 4, Иртышской, 18 и Кубанской, 14. Пока служба не приступила к работам, собственники могут убрать своё имущество самостоятельно. В противном случае его демонтируют муниципальные бригады, и в таком случае хозяевам придётся оплачивать штрафы и затраты по демонтажу, перевозке и хранению имущества.
По словам главы административно-территориального управления Первореченского района Александра Жирнова, первым адресом, на который зайдут техника и рабочие, станет улица Гамарника. Здесь под снос пойдёт 21 гараж.
Отметим, что снос самовольно установленных горожанами объектов проводится в краевом центре практически каждый день. На днях такие работы проводили на Терешковой, 1, Камской, 10, Днепровской, 5/1, 20а и 41, а также в Аксаковском переулке, 7.
Стоит отметить, что для некоторых владельцев демонтаж строений стал неожиданностью, хотя объявления о сносе вывешивались заблаговременно. Но были среди хозяев и такие, кто решил заранее позаботиться о своём имуществе: освободили от накопленных вещей гаражи и сдали их скупщикам металлического лома. Один из таких сознательных владельцев поделился: за старый железный бокс ему предлагали 15 — 20 тысяч рублей. Правда, это было осенью прошлого года, сейчас, возможно, хозяевам металлических гаражей предложат немного больше.
По информации мэрии, всего с начала года с улиц Владивостока убрано более 150 незаконных гаражей, торговых павильонов, рекламных конструкций, шлагбаумов, различных пристроек и других объектов.
За минувший 2021 год силами дорожного предприятия «Содержание городских территорий» в краевом центре было демонтировано свыше 700 самовольно установленных объектов. Все они отправлены на площадку временного хранения.