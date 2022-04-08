За незаконный металлический гараж во Владивостоке предлагают 20 тысяч рублей

Стоит отметить, что для некоторых владельцев демонтаж строений стал неожиданностью, хотя объявления о сносе вывешивались заблаговременно. Но были среди хозяев и такие, кто решил заранее позаботиться о своём имуществе: освободили от накопленных вещей гаражи и сдали их скупщикам металлического лома. Один из таких сознательных владельцев поделился: за старый железный бокс ему предлагали 15 — 20 тысяч рублей. Правда, это было осенью прошлого года, сейчас, возможно, хозяевам металлических гаражей предложат немного больше.