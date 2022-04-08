За незаконный металлический гараж во Владивостоке предлагают 20 тысяч рублей

За незаконный металлический гараж во Владивостоке предлагают 20 тысяч рублей
За незаконный металлический гараж во Владивостоке предлагают 20 тысяч рублей
Сегодня, 12:42ОбществоФото: Администрация Владивостока
В администрации Владивостока предупредили о сносе гаражей на ряде улиц краевого центра. Планируется убирать строения уже на следующей неделе.

В списке на снос гаражи, установленные рядом с Гамарника, 2 — 4, Иртышской, 18 и Кубанской, 14. Пока служба не приступила к работам, собственники могут убрать своё имущество самостоятельно. В противном случае его демонтируют муниципальные бригады, и в таком случае хозяевам придётся оплачивать штрафы и затраты по демонтажу, перевозке и хранению имущества.

По словам главы административно-территориального управления Первореченского района Александра Жирнова, первым адресом, на который зайдут техника и рабочие, станет улица Гамарника. Здесь под снос пойдёт 21 гараж.

Отметим, что снос самовольно установленных горожанами объектов проводится в краевом центре практически каждый день. На днях такие работы проводили на Терешковой, 1, Камской, 10, Днепровской, 5/1, 20а и 41, а также в Аксаковском переулке, 7.

Стоит отметить, что для некоторых владельцев демонтаж строений стал неожиданностью, хотя объявления о сносе вывешивались заблаговременно. Но были среди хозяев и такие, кто решил заранее позаботиться о своём имуществе: освободили от накопленных вещей гаражи и сдали их скупщикам металлического лома. Один из таких сознательных владельцев поделился: за старый железный бокс ему предлагали 15 — 20 тысяч рублей. Правда, это было осенью прошлого года, сейчас, возможно, хозяевам металлических гаражей предложат немного больше.

По информации мэрии, всего с начала года с улиц Владивостока убрано более 150 незаконных гаражей, торговых павильонов, рекламных конструкций, шлагбаумов, различных пристроек и других объектов.

За минувший 2021 год силами дорожного предприятия «Содержание городских территорий» в краевом центре было демонтировано свыше 700 самовольно установленных объектов. Все они отправлены на площадку временного хранения.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокнедвижимость
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