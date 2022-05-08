Губернатор Приморья сразился на боксёрском ринге с олимпийским чемпионом

Глава региона Олег Кожемяко принял участие в массовой спортивной акции «День Рекордов и Побед». На боксёрском ринге его оппонентом стал двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов.

По словам спортсмена, который раньше уже спарринговал с губернатором, Олег Кожемяко показал во время поединка «силу удара». Товарищеский поединок состоялся на «Фетисов Арене» в рамках 10-часовой массовой тренировки «День Рекордов и Побед». Как заявил глава Приморья, событие приурочено к 77 годовщине победы в Великой Отечественной войне. В акции поучаствовали профессионалы гимнасты, боксёры, самбисты, теннисисты, легкоатлеты и другие спортсмены. Мероприятие, собравшее более 1 200 человек, вошло в Книгу рекордов России, о чём заявил представитель сборника в финале «Дня Рекордов и Побед». — Надеюсь, что такие тренировки войдут в число постоянных, и Владивосток будет оправдывать звание спортивной столицы всего Дальнего Востока, — сказал Олег Кожемяко.

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