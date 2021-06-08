Четыре кита развития Владивостока

«Перед командой я поставил задачу — разработать программу социально-экономического развития Владивостока на ближайшие пять — семь лет. В ней должны быть отражены главные цели, понятные жителям. А также должны быть продуманы система достижения этих целей и критерии эффективности реализации программы. Мы взяли себе срок в полтора месяца. За это время будет проведен необходимый анализ и составлен проект, который в дальнейшем мы обсудим с жителями и представим на утверждение в Правительство Приморского края. Это будет наше видение того, как должен развиваться город», — обозначил Константин Шестаков.