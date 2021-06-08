Итоги майского конкурса «Узнай свою школу» в Приморье

В материале журналист рассказал историю владивостокской школы № 25, расположенной рядом с трамвайным парком на улице Борисенко. Именно здесь на кирпичной стене у входа можно увидеть мемориальную доску, посвящённую Герою Российской Федерации Алексею Рыбаку, который является выпускником этой школы. Почётное звание майора полиции Алексей Рыбак получил посмертно за подвиги во время контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона в 2000 году.