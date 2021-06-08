На пять тысяч человек сократилось население Приморья в 2021 году

В первом квартале 2021 года (январь–март) в Приморском крае численность населения уменьшилась на 5 282 человека. По данным на 1 апреля текущего года в регионе проживают 1 872, 6 тысяч человек.

Приморсксат сообщает, что в целом по краю за январь–март 2021 года зарегистрировано 4307 родившихся малышей — 9, 3 родившихся на 1000 человек населения. За январь–март 2021 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,9 раза, за январь–март 2020 года — в 1, 5раза, и составило 8 093 человека — 17, 5 умерших на 1000 человек населения. Мужская смертность превысила женскую на 11,3%, и составила 4262 человека. Показатель младенческой смертности составил 5,8 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь–март 2021 года составило 3 349 человек (на 14,8% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 1 807 человек (на 15,4%). Выехало в другие регионы России 4350 человек (на 5,1% больше), в другие страны — 2 302 человека (на 6,2% меньше). «За январь–март 2021 года сменили регистрацию на территории края — 8 980 приморцев (на 7,9% меньше, чем за январь–март 2020), причем из них 4 433 человека сменили постоянную регистрацию по месту жительства», — сообщили специалисты Приморскстата.

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