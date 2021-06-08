На пять тысяч человек сократилось население Приморья в 2021 году

На пять тысяч человек сократилось население Приморья в 2021 году
На пять тысяч человек сократилось население Приморья в 2021 году
Сегодня, 17:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В первом квартале 2021 года (январь–март) в Приморском крае численность населения уменьшилась на 5 282 человека. По данным на 1 апреля текущего года в регионе проживают 1 872, 6 тысяч человек.

Приморсксат сообщает, что в целом по краю за январь–март 2021 года зарегистрировано 4307 родившихся малышей — 9, 3 родившихся на 1000 человек населения.

За январь–март 2021 года число зарегистрированных умерших превысило число родившихся в 1,9 раза, за январь–март 2020 года — в 1, 5раза, и составило 8 093 человека — 17, 5 умерших на 1000 человек населения.

Мужская смертность превысила женскую на 11,3%, и составила 4262 человека. Показатель младенческой смертности составил 5,8 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за январь–март 2021 года составило 3 349 человек (на 14,8% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 1 807 человек (на 15,4%).

Выехало в другие регионы России 4350 человек (на 5,1% больше), в другие страны — 2 302 человека (на 6,2% меньше).

«За январь–март 2021 года сменили регистрацию на территории края — 8 980 приморцев (на 7,9% меньше, чем за январь–март 2020), причем из них 4 433 человека сменили постоянную регистрацию по месту жительства», — сообщили специалисты Приморскстата.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокстатистикалюди
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы