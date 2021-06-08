Ольга Романова: Сначала требования к себе, а затем к ребенку

— Все проблемы детей и все беды, в которых они оказываются, так или иначе связаны с деятельностью или бездеятельностью взрослых. К сожалению, это относится и к тем, кто в первую очередь должен защищать интересы своего ребенка, воспитывать его и готовить его к самым разным жизненным ситуациям — я говорю о родителях или законных представителях детей. Вторая составляющая, в которой требуются системные усилия всего общества по защите детей, — создание безопасной среды для их жизнедеятельности. Это одинаково справедливо и по отношению к тому, какая атмосфера окружает ребенка в семье, в учреждениях образования, в окружающем их городском или сельском пространстве.