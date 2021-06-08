Ольга Романова: Сначала требования к себе, а затем к ребенку

— Какой он — ребенок 2021 года? Как изменились дети за 10, 20, 30 лет?
— Если проводить параллели по каждой возрастной категории, то можно составить целый список изменений и посвятить этому отдельный разговор.
В целом в современных детях хорошо развиты навыки потребления, прежде всего интересующей их информации, и недостаточно развиты навыки эмоционального интеллекта, социальных коммуникаций, критического мышления и понимания, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Отдельно хочу сказать о современных подростках. Я вижу в них массу положительных качеств — это открытые, эмоциональные, практичные, целеустремленные люди. Вопрос только в том, какие взрослые рядом с ними. От этого обстоятельства существенно зависит то, в какую сторону будет в дальнейшем направлено развитие лучших качеств юного человека.
–На посту детского омбудсмена Приморья вы работаете уже 1,5 года. В каких ситуациях вы смогли восстановить нарушенные права детей?
— Этих ситуаций много, все они связаны с конкретными обращениями граждан к уполномоченному по правам ребенка. Установление опеки, жилищные права, право на социальные выплаты, образование, прекращение травли в школьном коллективе, помощь в лекарственном обеспечении и лечении, возвращение детей в семью, восстановление статуса многодетной семьи, помощь в получении паспорта ребенка-инвалида, не имеющего возможности передвигаться, изменение знаков дорожного движения в непосредственной близости от школы и детского сада и многое другое.
— Сколько обращений за это время поступило? Каких больше всего? Что в сфере защиты прав детей вы считаете наиболее актуальными?
— В 2020 году мы внимательно отработали каждое из 505 обращений граждан. В 2021 году количество обращений выросло, почти вдвое. К 25 мая аппарат уполномоченного разбирался в обстоятельствах по 325 обращениям граждан. Тематика разная, практически каждый аспект жизни ребенка может быть предметом рассмотрения по обращению — начиная от обстоятельств его рождения. Право на жизнь и охрану здоровья, жить и воспитываться в семье, образование, заниматься спортом и творчеством, жилье и алименты, отдых и занятость, право на судебную защиту. Отдельным пунктом в списке обращений вынесена защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Говоря о наиболее актуальных вопросах — для меня и моих коллег в аппарате уполномоченного все проблемы, связанные с защитой прав детей, актуальны. Но особое наше внимание и экстренность в принятии мер вызывают, конечно, ситуации, в которых жизнь и здоровье ребенка подвергаются риску.
В 2020 году по инициативе уполномоченного организованы новые каналы коммуникации. Обращения от граждан принимались не только по электронной почте, телефону, в ходе личного приема, но и с помощью вновь открытых аккаунтов в социальных сетях Instagram, Facebook, а также с помощь «горячей линии», открытой в мессенджере WhatsApp по телефону: 8-950-295-21-10.
Как я уже говорила, в 2020 году в аппарат уполномоченного поступило 505 обращений, из них 105 устных. Было принято 97 граждан, из них 76 — лично мной.
Жители Приморского края обращались по вопросам защиты прав детей в различных сферах жизнедеятельности. Самое большое количество обращений — 114 — связано с вопросами реализации права каждого ребенка на образование. Наиболее распространенными проблемами в этой сфере являются: получение путевок в дошкольные образовательные организации, тема школьных поборов и участившиеся случаи буллинга в школах.
На втором месте по упоминаемости в обращениях граждан — вопросы реализации права жить и воспитываться в семье. Таких запросов было 83 в прошлом году. На третьем месте — сфера социального обеспечения — 70 обращений.
— Вы вступили в должность уполномоченного уже в период коронавируса, но вот если сравнить обращения до эпидемии и сейчас, поменялся ли вектор проблем?
— Если проанализировать все поступившие к этому времени обращения, то можно заметить, что пока тематика остается прежней: лидируют обращения по вопросу реализации права несовершеннолетних на образование.
Но, если взять все обращения по этой теме, то можно однозначно сказать — вопросы неурегулированных школьных конфликтов, травли и ее последствий вышла на первое место. Это очень тревожная ситуация, поскольку любой конфликт, в котором стороны не пришли к примирению, грозит потенциально неблагоприятными последствиями. Буллинг и его последствия — еще более травмирующая детскую психику ситуация.
В 2020 году из 114 обращений, связанных с вопросами реализации и соблюдения права ребенка на образование, лишь 16 были связаны с темой конфликтов или травли. В 2021 году, а мы еще не достигли середины года, этих обращений уже 48.
— Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. А от чего, на ваш взгляд, нужно защищать ребенка в современном мире?
— Все проблемы детей и все беды, в которых они оказываются, так или иначе связаны с деятельностью или бездеятельностью взрослых. К сожалению, это относится и к тем, кто в первую очередь должен защищать интересы своего ребенка, воспитывать его и готовить его к самым разным жизненным ситуациям — я говорю о родителях или законных представителях детей. Вторая составляющая, в которой требуются системные усилия всего общества по защите детей, — создание безопасной среды для их жизнедеятельности. Это одинаково справедливо и по отношению к тому, какая атмосфера окружает ребенка в семье, в учреждениях образования, в окружающем их городском или сельском пространстве.
— Что становится катализатором в травле ребенка другими детьми, и как можно уберечь маленьких жителей региона от этого явления?
— Катализатором всегда выступает молчаливое согласие окружающих. Как взрослых, так и сверстников. А вот поводом для травли может стать все, что угодно: особенности здоровья, внешности, характера, развития, конфликт, который произошел когда-то. Иногда поводом выступает нежелание педагога работать с трудным или неудобным для него учеником или воспитанником. Уберечь ребенка от травли нельзя. Можно только изменить собственное отношение к этому процессу и научить своих детей неприемлемости развития такого сценария. Даже если вы не участвуете в травле одного человека группой других, а просто знаете об этом и молчите — вы содействуете и продолжаете этот процесс
— Куда дети могут обращаться в случаях буллинга?
— Прежде всего надо запомнить номер Единого телефона доверия, позвонив по которому, вы точно получите ответ на вопрос «Что делать, если…?», — 8-800-2000-122. Это федеральная линия, бесплатная, анонимная, круглосуточная и конфиденциальная.
Второй телефон: 8 (423) 207-70-75, — это номер кризисно-адаптационного центра «Мир ребенка». Здесь тоже работают психологи, они ответят на любой вопрос о кризисной или тревожной ситуации, подскажут, что делать дальше.
Номер горячей WhatsApp-линии уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае, на которую можно направить текстовое, голосовое или видеосообщение, — 8-950-295-21-10.
Отмечу, что информирование населения о реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, формирование у жителей Приморья патриотизма, формирование межнационального согласия, профилактика экстремизма, терроризма, коррупции.
–Последние события в Казани вновь поднимают вопрос безопасности в школах. Какие предложения есть по решению этой проблемы?
— Трагедия в Казани потребовала от органов исполнительной власти и местного самоуправления Приморского края корректировки действий и принятия дополнительных мер, которые позволили бы сконцентрировать общие усилия для обеспечения антитеррористической защищенности объектов сферы образования и здравоохранения. Губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко дал соответствующие поручения. В комплексе мер — не только проверки состояния объектов, их соответствия требованиям, указанным в постановлении Правительства Российской Федерации по профилактике возникновения экстренных ситуаций в организация образования.
–Какие советы вы могли бы дать мамам и папам, чтобы ребенок в семье чувствовал себя комфортно?
— Принять тот факт, что рядом с вами живет и развивается личность, имеющая равное с вами право на принятие, уважение, понимание и любовь.
Второй совет — научиться разговаривать с ребенком, какого бы возраста он ни был, не только с позиции ментора, учителя и судьи, но и друга.
Третий совет — понимать, что любить ребенка, это значит не только потакать ему и его желаниям, но и формировать в нем границы дозволенного и недозволенного, правильного и неправильного, опасного и безопасного.
Четвертый — самим соответствовать тем требованиям, которые вы предъявляете ребенку, не допуская наличие двойных стандартов.
Юрий РОГОВ