Горячая линия по вопросам введения ГОСТа на автомобили заработала в Приморье

Горячая линия по вопросам введения ГОСТа на автомобили заработала в Приморье
Горячая линия по вопросам введения ГОСТа на автомобили заработала в Приморье
Сегодня, 11:09ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
1 июля в силу вступил ряд изменений в законах для автомобилистов. Одно из них связано с ввозом авто из-за рубежа — теперь покупатели должны лично предоставлять авто в специальную лабораторию для проверки.

Новый документ — ГОСТ 33670-2015 — регламентирует проверки, которые в обязательном порядке должны пройти ввозимые в Россию подержанные автомобили, с момента изготовления которых прошло более трех лет.

«Одно из самых важных нововведений — необходимость предоставлять транспортное средство на реальную проверку в испытательную лабораторию. В ней будут проверять безопасность конструкции — это внешняя целостность автомобиля, а также узлы и агрегаты транспортного средства. После чего данные о проверке заносятся в протокол технической экспертизы для дальнейшей выдачи электронного сертификата о безопасности конструкции транспортного средства. Его, в свою очередь, выдадут только в том случае, если выполнены все требования безопасности», — рассказали специалисты.

По словам экспертов, документ поможет обезопасить автолюбителей — в соответствии с данным ГОСТом на территорию страны уже не смогут попасть авто со значительными повреждениями, «утопленники», а также транспорт старше 30 лет и с измененной заводской конструкцией.

«Эти авто просто не смогут пройти испытания по безопасности конструкции», — добавляют представители компании-официального таможенного представителя.

Сейчас проверку транспортного средства во Владивостоке по новым правилам проводят 13 лабораторий. Благодаря этому, срок выдачи электронного паспорта транспортного средства сократился с пяти-семи дней до нескольких часов, так как после выдачи электронного сертификата безопасности данные моментально передаются в систему АО «Электронный паспорт».

Однако, если после вступления в силу новых изменений у автолюбителей на месте технического осмотра транспорта возникли вопросы, они могут обратиться на «горячую линию» по телефону: 8 (4232)-79-55-77 или написав сообщения по номеру: +7 951 009-68-88.

Обращения также принимаются на электронный адрес электронной: sbkts@vtrek.ru.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
АвтомобилиВладивостоктранспорттаможня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы