Горячая линия по вопросам введения ГОСТа на автомобили заработала в Приморье

1 июля в силу вступил ряд изменений в законах для автомобилистов. Одно из них связано с ввозом авто из-за рубежа — теперь покупатели должны лично предоставлять авто в специальную лабораторию для проверки.

Новый документ — ГОСТ 33670-2015 — регламентирует проверки, которые в обязательном порядке должны пройти ввозимые в Россию подержанные автомобили, с момента изготовления которых прошло более трех лет. «Одно из самых важных нововведений — необходимость предоставлять транспортное средство на реальную проверку в испытательную лабораторию. В ней будут проверять безопасность конструкции — это внешняя целостность автомобиля, а также узлы и агрегаты транспортного средства. После чего данные о проверке заносятся в протокол технической экспертизы для дальнейшей выдачи электронного сертификата о безопасности конструкции транспортного средства. Его, в свою очередь, выдадут только в том случае, если выполнены все требования безопасности», — рассказали специалисты. По словам экспертов, документ поможет обезопасить автолюбителей — в соответствии с данным ГОСТом на территорию страны уже не смогут попасть авто со значительными повреждениями, «утопленники», а также транспорт старше 30 лет и с измененной заводской конструкцией. «Эти авто просто не смогут пройти испытания по безопасности конструкции», — добавляют представители компании-официального таможенного представителя. Сейчас проверку транспортного средства во Владивостоке по новым правилам проводят 13 лабораторий. Благодаря этому, срок выдачи электронного паспорта транспортного средства сократился с пяти-семи дней до нескольких часов, так как после выдачи электронного сертификата безопасности данные моментально передаются в систему АО «Электронный паспорт». Однако, если после вступления в силу новых изменений у автолюбителей на месте технического осмотра транспорта возникли вопросы, они могут обратиться на «горячую линию» по телефону: 8 (4232)-79-55-77 или написав сообщения по номеру: +7 951 009-68-88. Обращения также принимаются на электронный адрес электронной: sbkts@vtrek.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter