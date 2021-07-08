Приморским родителям продолжат оказывать психологическую помощь

Приморским родителям продолжат оказывать психологическую помощь
Приморским родителям продолжат оказывать психологическую помощь
Сегодня, 13:47ОбществоФото: pxhere.com
Коррекционная школа-интернат в Спасске выиграла грант и в 2022 году получит финансирование на работу службы психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям. В 2020 году ее сотрудники провели 10 тысяч консультаций.

На базе школы, благодаря педагогам-психологам, учителям-дефектологам, социальным педагогам и воспитателям, родители, законные представители детей и граждане желающие принять в свою семью ребенка, лишившегося родительской заботы могут получить необходимую психологическую, консультативную и методическую помощь.

В краевом минобразования рассказали, что служба помощи на базе коррекционной школы открылась еще в 2020 году. Спрос на новую услугу оказался весьма высоким. Только за первые три месяца работы, специалисты провели около 5 тысяч консультаций, что составляет половину от поставленной нормы на 2020 год. Из-за пандемии работу с родителями пришлось полностью перенести в онлайн-формат. После частичного ослабления «коронавирусных» ограничений специалисты стали встречаться с нуждающимися в помощи вживую и даже выезжать в отдаленные районы Приморья.

Большая часть консультаций в 2020 году — 6 749 прошла в дистанционном формате, на личный прием пришлось 2 906. Во время выездов состоялись 283 консультации.

По данным специалистов, чаще всего в помощи нуждались родители детей от 7 до 18 лет. Эти семьи составили более половины всех, кто обратился за консультацией. Родители детей от 3 до 7 лет за помощью обращались почти в 3 раза реже — 2638 раз. Реже всего помощи просили семьи с детьми до трех лет — 613 раз.

Помощь родителям осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
детиПриморьепсихологродители
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы