Приморским родителям продолжат оказывать психологическую помощь

Коррекционная школа-интернат в Спасске выиграла грант и в 2022 году получит финансирование на работу службы психолого-педагогической, консультативной и методической помощи родителям. В 2020 году ее сотрудники провели 10 тысяч консультаций.

На базе школы, благодаря педагогам-психологам, учителям-дефектологам, социальным педагогам и воспитателям, родители, законные представители детей и граждане желающие принять в свою семью ребенка, лишившегося родительской заботы могут получить необходимую психологическую, консультативную и методическую помощь. В краевом минобразования рассказали, что служба помощи на базе коррекционной школы открылась еще в 2020 году. Спрос на новую услугу оказался весьма высоким. Только за первые три месяца работы, специалисты провели около 5 тысяч консультаций, что составляет половину от поставленной нормы на 2020 год. Из-за пандемии работу с родителями пришлось полностью перенести в онлайн-формат. После частичного ослабления «коронавирусных» ограничений специалисты стали встречаться с нуждающимися в помощи вживую и даже выезжать в отдаленные районы Приморья. Большая часть консультаций в 2020 году — 6 749 прошла в дистанционном формате, на личный прием пришлось 2 906. Во время выездов состоялись 283 консультации. По данным специалистов, чаще всего в помощи нуждались родители детей от 7 до 18 лет. Эти семьи составили более половины всех, кто обратился за консультацией. Родители детей от 3 до 7 лет за помощью обращались почти в 3 раза реже — 2638 раз. Реже всего помощи просили семьи с детьми до трех лет — 613 раз. Помощь родителям осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей.

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