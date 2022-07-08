День рыбака Приморье встретит с дождями

В пятницу, 8 июля атмосферные фронты продолжат определять погоду в Приморском крае. Дожди распространились на большую часть его территории. По прогнозу синоптиков Примгидромета, на предстоящие выходные небесная канцелярия радовать жителей края спешить не станет. «В субботу будет передышка, а в воскресенье пройдёт очередной атмосферный фронт с локальными ливнями и грозами», — отмечает глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай.