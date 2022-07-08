День рыбака Приморье встретит с дождями

День рыбака Приморье встретит с дождями

День рыбака Приморье встретит с дождями

Вчера, 17:31
Общество
Фото: Сергей Семёнов / "Восток-Медиа"
Главный синоптик Приморья прогнозирует короткую передышку на субботу. Воскресенье вновь подмочит край

В пятницу, 8 июля атмосферные фронты продолжат определять погоду в Приморском крае. Дожди распространились на большую часть его территории. По прогнозу синоптиков Примгидромета, на предстоящие выходные небесная канцелярия радовать жителей края спешить не станет. «В субботу будет передышка, а в воскресенье пройдёт очередной атмосферный фронт с локальными ливнями и грозами», — отмечает глава Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай.

На выходные дни, субботу, 9 июля и воскресенье, 10 в Приморье местами будут идти кратковременные дожди с грозами. Фон ночных температур останется прежним, днём плюс 25 – плюс 31°С, в южных и восточных районах – от плюс 19 до плюс 24 градусов.

Во Владивостоке после дождливой пятницы в субботу ожидается неустойчивая погода, временами небольшой дождь, туман. Температура ночью +16…+18 °С, днём +20…+23 °С.

В ночь на воскресенье, 10 июля дождь закончится, на праздник Дня рыбака ожидается облачная погода с прояснениями. Ночная температура не изменится, днём станет на один - три градуса теплее субботы, прогнозируют синоптики Примгидромета.

Сюжеты:
Приморский край
погода
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