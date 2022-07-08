На конференции во Владивостоке обсудят демографическое развитие ДФО и Арктики

В административной центре Приморья 14 июля пройдет второй этап VII Всероссийской конференции “Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики”. Организаторы предполагают, что мероприятие соберет свыше двухсот участников из числа представителей власти и профильных экспертов.

Как рассказала первый замгендиректора по социальному развитию Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, первый этап тематической конференции состоялся в Якутске в начале этого лета. Помимо специалистов, в нем могли поучаствовать также все желающие из числа местных жителей. Об этом пишет vostokmedia.com. По словам Нургалиевой, на предыдущем этапе конференции обговаривались меры господдержки семей с тремя и более детьми, а также обсуждались возможности создания условий для повышения качества жизни многодетных граждан в Республике Саха (Якутия). Кроме того, собравшиеся рассматривали вопросы финансирования здравоохранения на удаленных территориях, привлечения новых медицинских кадров и цифровизации системы здравоохранения Дальнего Востока и Арктики. Планируется, что во время второго этапа мероприятия участники поговорят о стимулировании роста рождаемости и вопросах миграции. В дальнейшем будут сформулированы решения по развитию демографии в ДФО, которые представят главе государства на совещании осенью нынешнего года.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter