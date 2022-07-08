Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем семьи, любви и верности

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года, но уже стал любимым праздником многих людей, ведь семейные ценности во все времена были и остаются главными для каждого человека.

В Приморье на поддержку семей в 2021 году из краевого бюджета направлено около 13,5 млрд рублей, в этом году планируется 14,6 млрд. Губернатор региона подчеркнул, что краевые власти выстроили систему мер демографической поддержки так, чтобы получить различные выплаты смогли все приморские родители, независимо от финансового положения и количества детей в семье. — Семья наполняет нашу жизнь смыслом, даёт нам силы преодолеть все невзгоды и трудности, — подчёркивает Олег Кожемяко. — Именно здесь мы учимся любить и уважать друг друга, заботиться о родных и близких. Крепкая, дружная семья всегда была основой любого общества, хранителем его духовно-нравственных ценностей. Глава региона выразил искреннюю признательность родителям, достойно воспитывающим детей, и супружеским парам с многолетним стажем семейной жизни. Он пожелал молодым семьям брать пример с тех, кто долгие годы хранит любовь и искренность отношений. — Особенно хочу поблагодарить многодетные семьи и те, в чьих домах приёмные малыши стали родными и любимыми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд, — поблагодарил Олег Кожемяко. Ранее сообщалось, что в Приморье многодетные семьи получают материнский капитал, кэшбэк при покупке путёвок в детский лагерь, льготы на коммунальные услуги и другие меры поддержки. По данным краевого правительства, в 2021 году за получением мер соцподдержки обратились около 730 тысяч граждан — почти каждый третий приморец.

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