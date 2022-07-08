Приморский край готов к новому отопительному сезону на 35%

Самая низкая готовность к новому отопительному сезону — у котельных края. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Приморья, на котором обсудили темпы подготовки жилого фонда и ЖКХ к отопительному сезону 2022–2023 годов.

По информации министра ЖКХ Приморья Владимира Бабича, на сегодня регион готов к новому сезону на 35%. При этом жилой фонд — 27%, котельные — 16%, тепловые сети — 57%. В этом и следующем годах планируется замена 21 км дряхлых сетей теплоснабжения и реконструкция трёх центральных тепловых пунктов общей стоимостью 1,9 млрд рублей. Кроме того, до конца года будут запущены газовые котельные в посёлке Новый и в Фокино. Также строятся новые угольные котельные взамен мазутных в поселках Липовцы и Смоляниново. Их ввод в эксплуатацию намечен в этом и следующем годах соответственно. Губернатор Приморья Олег Кожемяко потребовал от глав муниципальных образований и руководителей предприятий ТЭК ежедневно уделять внимание работе по подготовке к новому отопительному сезону. — Надо посмотреть, в каком состоянии находятся котельные, водопроводы, тепловые сети. Паспорта готовности во всех муниципальных образованиях должны быть готовы в обозначенные сроки, — заявил глава Приморья. Напомним, вся система ЖКХ края должна быть готова к 15 октября, объекты жилого фонда, соцкультбыта — на месяц раньше. Ранее сообщалось, что подготовка к отопительному сезону находится на контроле регионального штаба, и каких-либо рисков срыва работ нет. По словам заместителя председателя правительства края Елены Пархоменко, комиссия выезжает в районы, смотрит работы на объектах. Особое внимание уделяем тем адресам, откуда поступают жалобы от жителей. Справка «ЗР» В Приморье 10 тысяч км тепловых сетей, 840 котельных, почти 14 тысяч многоквартирных домов. Подачу тепла и воды обеспечивают 185 предприятий.

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