Трутнев обсудил в Хабаровске продовольственную и энергетическую безопасность ДВ

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев посетил с рабочим визитом Хабаровск, где принял участие в совещании Совета безопасности РФ и заседании Совета ДФО, в рамках которых обсудили продовольственную и энергетическую безопасность региона.

Как пишет amurmedia.ru, на совещании Совета безопасности РФ в Хабаровске, состоявшемся пятого июля, обсудили вопросы минимизации последствий антироссийских санкций для энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа. На данный момент износ инфраструктуры данной сферы достигает порядка 77-95 процентов. Общая сумма инвестиций в отрасль составляет тридцать девять миллиардов рублей, но это в пять раз меньше необходимой суммы. По словам Трутнева, допускать повышения тарифов на ЖКХ для жителей и предпринимателей Дальнего Востока нельзя, а решать проблему должно федеральное министерство. "Решать эту проблему путем переноса тяжести платежей на жителей региона вряд ли осуществимо и вряд ли нужно делать. Нужно думать над другими возможностями", - сказал он. Шестого июля в рамках заседания Совета ДФО в Хабаровске обсуждали вопросы продовольственной безопасности. По словам Трутнева, на сегодняшний день наибольшую важность имеет логистика, состояние центров пропуска и локализация производств из-за проблем с поставкой оборудования. Трутнев подчеркнул, что дефицит продукции будет сложно восполнить с территории других регионов Российской Федерации - на перевозку по БАМу и Транссибу перевозчики уже встают в очередь. По этой причине на заседании был поставлен вопрос, который связан с необходимым количеством товаров по разным группам в ДФО. По словам Трутнева, в регионе можно развивать сельское хозяйство на другом уровне. Главы регионов предлагали адаптировать для Дальнего Востока меры поддержки производителей сельскохозяйственной продукции. Однако сложные климатические условия и большие расстояния не позволят вывести проекты на безубыточный уровень. "Я надеюсь, что эти меры для Дальнего Востока будут разработаны отдельно", - сказал полпред президента РФ в ДФО.

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