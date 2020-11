В Приморье завезли новую "Короллу"

Цена самой доступной комплектации седана турецкой сборки доступна не многим

Цена самой доступной комплектации седана турецкой сборки доступна не многим Тойота центр Владивосток начал продажи 12-го поколения Toyota Corolla, визуально похожую на маленькую Camry. В Россию поставляется седан турецкой сборки. Стартовая цена в самой доступной на данный момент комплектации – 1 млн 318 тыс. рублей. За эти деньги предлагается бензиновый двигатель объемом 1,6 литра (122 л.с.), вариатор и передний привод. Стоимость авто в комплектации «Престиж» (на фото) уже 1 млн 597 тыс. рублей. Предыдущая Corolla базировалась на собственной платформе, теперь в ее основе лежит модульная архитектура TNGA в модификации GA-C, уже использованной в гибриде Prius и кроссовере C-HR. Toyota Corolla Длина / ширина / высота / база 4630 / 1780 / 1435 / 2700 мм Объем багажника 470 л Снаряженная / полная масса 1370 / 1785 (1385 / 1805)* кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 90 кВт /122 л. с. при 6050 об/мин; 153 Н·м при 5200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,0 (10,8) с Максимальная скорость 195 (185) км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 50 л Трансмиссия передний привод; M6 (CVT) * В скобках — данные для версий с вариатором. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото с сайта drom.ru

