В Приморье завезли новую "Короллу"

Тойота центр Владивосток начал продажи 12-го поколения Toyota Corolla, визуально похожую на маленькую Camry. В Россию поставляется седан турецкой сборки. Стартовая цена в самой доступной на данный момент комплектации – 1 млн 318 тыс. рублей. За эти деньги предлагается бензиновый двигатель объемом 1,6 литра (122 л.с.), вариатор и передний привод. Стоимость авто в комплектации «Престиж» (на фото) уже 1 млн 597 тыс. рублей.