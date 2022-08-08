О перспективах метро во Владивостоке рассказал глава города

Встреча главы Владивостока с работниками Дальневосточной энергетической компании вызвала в коллективе ресурсоснабжающего предприятия неподдельный интерес – не так часто удаётся рядовым жителям задать вопрос градоначальнику и получить, что называется, из первых уст ответ на волнующую проблему, сообщает администрация Владивостока.
Предваряя возможные вопросы, градоначальник рассказал энергетикам о том, какую работу администрация Владивостока уже провела в городе в минувшем году, и какие проекты намерена реализовать в ближайшем будущем. В частности, Константин Шестаков повёл речь о ремонте инженерных коммуникаций, городских дорог, школ и детских садов, о благоустройстве скверов и зелёных уголков, а также о замене автобусного парка.
Транспортную тему глава города развил более подробно. По его словам, во Владивостоке планируется организовать движение городских электропоездов и оборудовать дополнительные остановки и посадочные платформы. Например, одну из них предлагается организовать на Эгершельде, в районе Казанского моста.
«Это своего рода проект наземного метро, который позволит разгрузить город в часы пик», – отметил Константин Шестаков.
Офис ПАО «ДЭК» во Владивостоке расположен в историческом центре города, на Октябрьской улице, по соседству с Покровским парком. О его благоустройстве энергетики спросили главу города.
Константин Шестаков в ответ на вопрос заметил, что в парке сейчас завершаются работы по обустройству территории для выгула собак, на которой установят тренажёры для занятий, а также дог-боксы.
«Помимо этого, хотим вернуть шахматные столы в Покровский парк», – добавил глава Владивостока.
Задали энергетики вопрос о строительстве новых поликлиник в городе. Константин Шестаков пояснил, что во Владивостоке выделено два земельных участка – в районе площади Баляева и в посёлке Трудовое. На них правительство Приморского края планирует построить две полноценные поликлиники.
Строительная тема оказалась для работников Дальневосточной энергетической компании волнительной – их беспокоит архитектурная эклектика и отсутствие единого стиля. Константин Шестаков согласился, что вопрос актуален. По его словам, горожане могут надеяться на перемены, и уже в скором времени.
Он пояснил, что Владивосток выиграл конкурс Федерального агентства по туризму по обустройству центра города. «Восток-Медиа» сообщало ранее, что сделать Владивосток ещё гостеприимнее помогут 215 миллионов из средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам градоначальника, эти деньги пойдут на создания дизайн-кода города, который, помимо прочего, оговорит разработку и внедрение объёмно–пространственного регламента по благоустройству.