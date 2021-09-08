Проект победил в конкурсе президентских грантов в июне 2020 года, выиграв финансирование на сумму около 500 тысяч рублей. Одновременно он получил поддержку от Транспортной группы FESCO.
Артиллерийская батарея, построенная в 1935 году, является объектом культурного наследия и входит в комплекс фортификационных сооружений береговой обороны главной базы Тихоокеанского флота «Владивосток», возведённого ещё до Второй мировой войны. Она расположена в лощине между сопок неподалёку от бухты Тунгус. Долгое время сам бывший военный объект и территория вокруг него находились в запущенном состоянии: орудия и металлические детали были расхищены вандалами, вокруг орудийных двориков можно было увидеть лишь бытовой мусор и остатки кострищ.
Возможность изменить ситуацию появилась благодаря проектной деятельности и участию некоммерческих организаций и культурных институций Находки в грантовых конкурсах. Во время семинаров, организованных Центром социальных инноваций при Музейно-выставочном центре города, год назад родился проект «Судьба батареи 905».
Целью проекта стало формирование на базе отслужившей свой век артиллерийской батареи площадки для изучения военной истории России. При этом формы работы предполагаются самые разные — это и экскурсии, и уроки мужества для школьников среднего и старшего звена, и поиски информации в архивах.
— В рамках работы в проекте было сделано немало: проведено исследование по сбору разнообразной информацию о батарее 905, о людях, строивших ее и служивших на ней; записаны для истории видео-интервью с бывшими командирами батареи. В музее Находки будет организована тематическая выставка, посвящённая этому объекту. Разработана экскурсия «Батарея и её люди», прошли субботники по уборке территории батареи, в которых приняли участие все партнёры проекта, волонтёры, представители спортивных и общественных организаций, политических партий, а также неравнодушные жители города, — рассказала участница команды проекта Ольга Свистова.
На батарее ещё предстоит установить информационные щиты и позаботиться о безопасности будущих экскурсантов. А уже 11 сентября здесь состоится открытие экскурсионного маршрута для гостей и жителей Находки. Запланированы экскурсия по орудийным дворикам со спуском в подбашенное отделение, традиционные казачьи игры, вязание морских узлов, знакомство с флажным семафором, выставка вооружения, сборка-разборка автомата.
«По сути, батарея является единственным объектом в городе, ярко демонстрирующим военную историю нашей страны. Реализация проекта сможет помочь детям и подросткам города изучать региональную историю не только по учебникам, но и на военном объекте времен Великой Отечественной войны», — говорится в описании проекта на сайте Фонда президентских грантов.