Артиллерийская батарея, построенная в 1935 году, является объектом культурного наследия и входит в комплекс фортификационных сооружений береговой обороны главной базы Тихоокеанского флота «Владивосток», возведённого ещё до Второй мировой войны. Она расположена в лощине между сопок неподалёку от бухты Тунгус. Долгое время сам бывший военный объект и территория вокруг него находились в запущенном состоянии: орудия и металлические детали были расхищены вандалами, вокруг орудийных двориков можно было увидеть лишь бытовой мусор и остатки кострищ.