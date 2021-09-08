Семейный форум у моря

В самом начале сентября, почти одновременно с ВЭФ, в окрестностях Владивостока - на базе отдыха «Юнга» - прошёл ещё один форум – не такой масштабный и представительный, но очень важный. Благотворительный фонд «Владмама» собрал 35 семей, в которых растут дети с синдромом Дауна. Родители и дети приехали со всего края.

Фонд и ранее устраивал общие праздники и мероприятия для семей с особыми детьми, однако пандемия заставила на время ограничить подобные активности – и нынешняя встреча произошла после длительного перерыва. К тому же, впервые трёхдневное мероприятие проходило в формате форума. «Мы построили программу так, чтобы каждая минута, проведенная нашими семьями на форуме, была потрачена с пользой. Для этого были разработаны две отдельные программы. Для родителей круглые столы и индивидуальные консультации специалистов, тренинговые блоки и лектории. Для детей своя, отдельная программа, со множеством различных творческих, спортивных и развлекательных активностей. Конечно, не забыли и про свободное время, чтобы семьи могли отдохнуть и искупаться в море», – говорит президент Фонда «Владмама» Ольга Сиянко. После каждого мероприятии форума родители особых детей ещё долго обменивались впечатлениями. Для многих участников очень важной стала возможность напрямую задать вопросы специалистам, приглашённым организаторами. Помимо вопросов во время общих встреч, родители договаривались об индивидуальных консультациях. «Было очень приятно видеть горящие глаза участников форума и понимать, что выбранный формат удачно подходит для наших семей. Каждому спикеру было адресовано множество вопросов, порой отведённого на встречу времени явно не хватало, дети и родители долго не хотели отпускать специалистов», - рассказала Ольга Сиянко. Фонд «Владмама» последовательно занимается поддержкой семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью. И эта помощь в первую очередь направлена на социализацию детей и родителей – семьям важно преодолеть изолированность, почувствовать себя на равных с другими, дать своим детям возможность общаться и играть со сверстниками, независимо от наличия диагноза. В 2020 году проведение массовых мероприятий было ограничено из-за сложной эпидемиологической обстановки, но и в таких сложных условиях фонд не прекращал свою работу, подготовив и издав книгу «Солнечные дети Приморья», героями которой стали 16 семей, рассказавших свои истории. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов. В 2021 году проект фонда «Особые дети: поддержка семьи при рождении ребенка с синдром Дауна в Приморском крае» вошёл в ТОП-100 лучших региональных проектов и был отмечен дипломом Всероссийского конкурса «Вектор детства».

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