Торжественные линейки в честь Дня знаний на минувшей неделе прошли во всех школах Приморья. Корреспондент «Золотого Рога» побывал на празднике во владивостокской школе № 74, где начало учебного года отмечают с особыми церемониями, песнями и традициями.

Фото: Татьяна Полищук Учебное заведение, расположенное в Первомайском районе города, считается молодым — ему нет ещё и 30 лет. Однако коллектив педагогов уже сделал немало для того, чтобы школа обрела отличную репутацию и прославилось творческими победами. Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Ирина Москалева, в минувшем учебном году ученики разных классов приняли участие в 35 городских конкурсах и мероприятиях — и во всех стали победителями или призёрами. Фото: Татьяна Полищук С самого начала школа специализируется на углублённом изучении предметов эстетического цикла — начиная с первого класса в каждой параллели здесь есть музыкальный класс, а также созданы три хоровых коллектива, которыми руководит педагог Наталья Бутусова. В этот раз песню о начале учебного года на линейке исполнил хор третьеклассников. С приветствием к ученикам обратилась директор школы Галина Пугина. Славной традицией школы является торжественный вынос знамени на линейках. Это символическое знамя Победы учебному заведению вручил более 10 лет назад участник Великой Отечественной войны Яков Кан. Мемориальная экспозиция в честь ветерана сегодня занимает почётное место в школьном музее. Нести знамя доверяют лучшим ученикам. Конкурс проходят и ведущие линеек. По словам Ирины Москалевой, готовить ведущих начинают с восьмого класса — выдержав отбор и множество репетиций, несколько лет ребята уверенно ведут праздничные церемонии. Кандидатуру главного ведущего утверждают голосованием ученического совета школы — в этот раз старшеклассники доверили эту роль Сергею Любченко. Фото: Татьяна Полищук Помогают в организации линейки и девятиклассники — они выступают волонтёрами на построении, обозначая места для младших классов специальными табличками и следя за тем, чтобы новенькие ученики не потерялись. В этом году в школе № 74 набрали 170 первоклашек, сформировав шесть классов. Всего же в школе учится более полутора тысяч человек. Образовательное учреждение входит в новый учебный год полностью подготовленным — с отремонтированными актовым и спортивным залами, новой мебелью и компьютерами. Родители и выпускники закупили для школы даже бактерицидные лампы, учитывая, что детям и педагогам придётся работать в сложной эпидемиологической обстановке. Фото: Татьяна Полищук «Школа у нас очень хорошая! Для этого работает весь коллектив — мы сами пишем сценарии праздников, заботимся о театрализации мероприятий, костюмах. Хочется, чтобы детям запомнилось начало школьной жизни, и они сами включились в неё с охотой и творческим настроением», — говорит завуч Ирина Москалева. Фото: Татьяна Полищук Напомним, всего во Владивостоке 1 сентября за парты сели более 60 тысяч учеников в 78 муниципальных образовательных учреждениях. Все школы прошли приёмку комиссий с участием представителей надзорных ведомств, муниципального управления образования и профильного регионального министерства. Фото: Татьяна Полищук

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