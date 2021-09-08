За пять лет в автопарки медучреждений Приморья пополнят 343 спецавтомобиля

За пять лет в автопарки медучреждений Приморья пополнят 343 спецавтомобиля

За пять лет в автопарки медучреждений Приморья пополнят 343 спецавтомобиля

Сегодня, 18:30
Общество
Фото: 1mediainvest.ru
С начала 2021 года в Приморье реализуется федеральная пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения, в ходе которой будут строиться новые медицинские объекты, капитально ремонтироваться поликлиники и больницы, будет поставлено современное оборудование и санитарный транспорт.

Так, за пять лет в медицинские учреждения края поступит 356 единиц оборудования, в том числе маммографы, флюорографы, магнитно-резонансные и компьютерные томографы. Будут построены 28 медицинских объектов, из них 14 объектов — быстровозводимые. Также 124 объекта будут капитально отремонтированы. Автопарки медицинских учреждений пополнятся 343 санитарными автомобилями. На эти цели Приморью выделили 1,5 миллиарда рублей в год.

Сейчас по этой программе модернизируют медучреждения в селе Владимиро-Александровское и Партизанске. Как сообщили в пресс-службе края, обновление медицинских организаций завершится до конца года.

Во Владимиро-Александровском, в здании, в котором располагаются больница, детская и взрослая поликлиники, меняют крышу, инженерные сети, монтируют новую пожарную сигнализацию. Первый этаж поликлиник обновляют по проекту бережливого производства. Также в планах — благоустройство прилегающей территории. На следующий год проведут ремонт внутренних помещений.

В Партизанске на капитальный ремонт закрыта часть поликлиники. Там меняют кровлю, кроме того, идет внутренняя отделка — по проекту, аналогичному примененному в ведущих медучреждениях края. Прокладываются новые системы отопления, канализации, водо — и энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района будет построена новая центральная районная больница. Работы уже начались. Современная лечебница больница разместится на площади более 9 тысяч квадратных метров и сможет обслуживать более 38,5 тысяч человек. Будут развернуты 106 коек круглосуточного стационара и функционировать четыре бригады скорой медицинской помощи.

В рамках пятилетней программы модернизации в Надеждинском районе также будут отремонтированы три поликлинических отделения больницы по адресам: поселок Раздольное, улица Котовского, 1г, поселок Тавричанка, улица Лазо, 3а, поселок Новый, улица Ленина, 13.

Отметим, в Приморье также реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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