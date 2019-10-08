Китайцев выгоняют с полей Приморья

Китайцев выгоняют с полей Приморья

8 октября 2019, 18:34
Общество
Учитывая острую нехватку рабочих рук на селе, это решение может окончательно угробить и без того дышащую на ладан отрасль

Ограничения по использованию иностранных работников вступят в силу уже в следующем году

Для приморского агропрома наступают тяжелые времена – со следующего года допустимая доля иностранных работников в сфере выращивания овощей будет ограничена в размере 50% общей численности работников. В 2019 году эта норма действовала на территории всей России, за исключением Приморья и Астраханской области.

Не секрет, что в Приморье именно китайские рабочие составляют основную рабочую силу в овощеводстве. При этом трудолюбивых соседей обвиняют в чрезмерном использовании химикатов, что приводит к значительной деградации почвы.

Как следует из постановления о допустимой доле иностранных работников в отдельных областях экономики на 2020 год, опубликованном на сайте правительства РФ, «в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26%, в области спорта - 25%».

Кроме того, на 2020 год сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников. Эта норма не распространится на территории Бурятии, Амурской области и Москвы.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото www.kramola.info

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