Китайцев выгоняют с полей Приморья

Для приморского агропрома наступают тяжелые времена – со следующего года допустимая доля иностранных работников в сфере выращивания овощей будет ограничена в размере 50% общей численности работников. В 2019 году эта норма действовала на территории всей России, за исключением Приморья и Астраханской области.