"Почетный гражданин должен быть бескорыстным"

- На момент создания попечительского совета - в 90-х годах - таких ребят было 130 человек. Конечно, сейчас они все уже взрослые парни и девушки. Семьям, оставшимся без кормильца, и сейчас оказывается помощь при устройстве на работу, учебу, в улучшении жилищных условий, организации летнего отдыха и так далее. Мы многих выучили и выпустили в жизнь. С самого начала и до сих пор за каждым таким ребенком у меня закреплен попечитель, который помогает ему встать на ноги, а когда тот закончит институт, берет на попечение другого мальчика или девочку. Но, слава Богу, сейчас таких детей, теряющих отцов при исполнении служебного долга, стало гораздо меньше, чем лет 20-25 назад.