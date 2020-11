"Почетный гражданин должен быть бескорыстным"

Светлана Морозова рассказала о жизни, которую посвятила Приморью

Светлана Морозова рассказала о жизни, которую посвятила Приморью Совет почетных граждан Владивостока и Совет почетных граждан муниципальных образований Приморского края – одни из самых активных общественных организаций Приморского края. О результатах их работы и о собственном вкладе в развитие родного региона в интервью газете «Золотой Рог» рассказала председатель Советов Почетных граждан г. Владивостока и Приморского края Светлана МОРОЗОВА. ДОСЬЕ "ЗОЛОТОГО РОГА": В 2000 году Светлане Морозовой присвоено звание «Почётный гражданин города Владивостока», с 2006 года стала первым председателем Совета Почётных граждан г. Владивостока, с 2013 года – почетный гражданин Приморского края, в 2014 году – председатель созданного Совета Почётных граждан муниципальных образований Приморского края. С 2011 года - член краевого штаба Приморского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт». Ведёт работу в составе различных общественных комиссий, созданных Губернатором края и Администрацией Приморского края, Администрацией города Владивостока. Также она сегодня возглавляет Попечительский Совет в помощь детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга и Общественный Совет при Управлении Министерства внутренних дел России по Приморскому краю. Является президентом Благотворительного фонда «Участие». В 35 лет ей было присвоено звание «Заслуженный работник культуры России». - Светлана Сергеевна, какова основная функция Совета почетных граждан муниципальных образований Приморского края? - Начну с того, что мы настояли на изменении самой формулировки - с «Почетного жителя» на «Почетный гражданин», и считаем это очень важным моментом. Наши общественные организации являются связующим звеном между жителями Приморского края и властью. Совет почетных граждан объединяет людей, внесших большой вклад в развитие региона. Мы участвуем в комиссиях города и края, и наше слово имеет определенное значение в контексте принятия тех или иных важных решений. Почетные граждане - люди инициативные, грамотные, настойчивые, но в то же время бескорыстные. Очень важно, чтобы человек, добровольно взявший на себя общественную нагрузку, обладал коммуникативными навыками - умел общаться и с теми людьми, которые обратились за помощью, и с теми, к кому обращаемся с просьбой мы. - Как выбирают почетного гражданина Приморского края? - Как правило, награждение знаком «Почетный гражданин Приморского края» производится в преддверии празднования Дня Приморского края - 20 октября. Создана комиссия при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края, в которую входят депутаты Законодательного Собрания края, авторитетные общественные деятели, руководители департаментов края, которые рассматривают и обсуждают представляемые организациями кандидатуры и принимают по каждой из них решение - до двух человек для награждения, если видится в том необходимость, и передают на утверждение Губернатору Приморского края. А в городе Владивостоке иначе – при Думе создана комиссия из 9 человек: три - от городской администрации, три - от Думы и три почетных гражданина. Общественные организации в эту комиссию подают предложения по кандидатурам, по их мнению, соответствующих статусу «почетного гражданина» города и с просьбой их рассмотреть. После чего комиссия внимательно изучает все документы и выдвигает кандидатуру победителя на заседание думы, где депутаты принимают окончательное решение путем голосования. Причем информация о кандидатах заранее для всеобщего суждения общественности публикуется в средствах массовой информации и на различных интернет-площадках. Поэтому так и получается, что, по сути дела, в определении кандидатур на звание «Почетный гражданин Приморского края» либо муниципального образования принимают решение сами жители. Это не кулуарное, а народное обсуждение. Хочу отметить, что как раз в этом году ко Дню Приморского края предварительно уже одобрено два достойных человека на награду «Почетный гражданин Приморского края». Конечно, эти люди имеют широкое общественное признание. - Расскажите о личном вкладе в общую «копилку» благотворительных дел? - Так, на мои личные средства, на «14-м километре» был возведен мемориал и часовня жертвам политических репрессий, размером 17 на 7 метров, где покоится свыше 5 тысяч безымянных репрессированных человек, в том числе и дети. Возвела часовню в память ребят, которые погибли при исполнении служебного долга на Морском кладбище. Большую часть расходов я оплатила из денег, полученных за продажу квартиры моего покойного сына. Я уверена, когда уходят наши близкие, вместо того, чтобы оплакивать их, продолжайте жить так, чтобы любимый человек и в мире ином мог гордиться вами! За свои средства восстановила могилу Первой матери - героини Владивостока, которой присвоили это звание в 1945 году. По моей же инициативе недавно был воздвигнут памятник Первому начальнику милиции города в далёком 1922 году. Особым своим достижением считаю создание Сквера Почетных граждан на Океанском проспекте, который буквально «отбила» у застройщиков, планировавших возвести там какие-то объекты. А в 2006 году я издала книгу почетных граждан Владивостока «Чести достойные». Этот труд описывает более чем столетнюю историю института почетного гражданства в нашем городе и знакомит читателя с 82 почетными гражданами города, 44 из которых - наши современники. В Приморском крае подобное издание вышло впервые. В этом году утвердила денежные «премии Светланы Морозовой» за преданность профессии и преданность Приморскому краю. - У вас огромное количество заслуженных наград. Расскажите хотя бы о некоторых из них? - За годы общественной деятельности, в том числе за благотворительность, я удостоилась получения около 40 наград, среди них от Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и других, а также различных специальных знаков отличия. Еще в молодом возрасте мне было присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Но среди особенно мне дорогих - государственная награда Орден Почета; медаль «За трудовую доблесть» Правительства России; когда мне первой в России вручили медаль Следственного комитета России «За заслуги». Совсем недавно в краевой филармонии глава Приморского края Олег Николаевич Кожемяко вручил медаль «За особый вклад в развитие Приморского края» I степени. Назову еще несколько – медаль «За активную гражданскую позицию и патриотизм» Президента Союза ветеранов государственной безопасности России. Моя благотворительная деятельность была отмечена Орденом «Летящий Ангел», православными наградами: Орден Святой Равноапостольной княгини Ольги, III степени от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия, медаль «За церковные заслуги перед Владивостокской и Приморской Епархией» от митрополита Вениамина. В этом году мне была вручена почетная и редкая медаль «Спешите делать добро», среди всего десяти награжденных в России, которая вручается Уполномоченным по правам человека в России за большой вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина. - Расскажите о работе знаменитого на весь Приморский край благотворительного фонда «Участие»? - Этот фонд - моя гордость. Вот уже 29 лет мы оказываем юридическую, материальную, медицинскую и социальную помощь детям, оказавшимся в местах лишения свободы. Мы помогаем восстановить документы, трудоустроиться, пойти учиться. Если заболел - оказываем помощь в организации лечения, госпитализации. Бывает, находим родителей ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Но, знаете, у меня принцип, о котором я этих мальчишек предупреждаю, - помогаю только один раз. Потому, что они должны понимать - если помогают, значит оказывают доверие, а значит его необходимо оправдывать. Также, мы проводим благотворительные акции по сбору вещей для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, детских домов и реабилитационных центров. При содействии фонда «Участие» в следственном изоляторе Владивостока для несовершеннолетних был оборудован компьютерный класс, спортивный зал, сделан ремонт в камерах содержания. В общем также оказываю помощь людям без определенного места жительства, детям у которых погибли отцы при исполнении служебного долга. В течение трех лет в праздники лично от себя вручаю подарки отделению сестринского ухода - хоспису по уходу за тяжелобольными в Дальзаводской больнице, Владивостокской больнице № 3 в поселке Трудовое, детскому психоневрологическому диспансеру, госпиталю ветеранов Войны и Труда, обездоленным и одиноким, проходящих лечение в краевой 1000-коечной больнице. - В течение 16 лет вы являетесь председателем попечительского Совета, оказывающего помощь детям, отцы которых погибли при исполнении служебного долга. Расскажите об этом подробнее. - На момент создания попечительского совета - в 90-х годах - таких ребят было 130 человек. Конечно, сейчас они все уже взрослые парни и девушки. Семьям, оставшимся без кормильца, и сейчас оказывается помощь при устройстве на работу, учебу, в улучшении жилищных условий, организации летнего отдыха и так далее. Мы многих выучили и выпустили в жизнь. С самого начала и до сих пор за каждым таким ребенком у меня закреплен попечитель, который помогает ему встать на ноги, а когда тот закончит институт, берет на попечение другого мальчика или девочку. Но, слава Богу, сейчас таких детей, теряющих отцов при исполнении служебного долга, стало гораздо меньше, чем лет 20-25 назад. - А помощь самим Почетным гражданам Приморского края кто-нибудь оказывает? - конечно, хочу отметить, что огромную помощь в оказании медицинских услуг предоставляет департамент здравоохранения нашего края. Я могу позвонить практически любому главврачу, многих из которых знаю лично, и рассказать, что заболел почетный гражданин. Никогда не отказывают в помощи, за что им огромное человеческое спасибо. Также вплотную работаю с департаментом труда и социального развития, департаментом внутренней политики края, а также другими. В администрации Владивостока хочу выделить управление по исполнению программ по поддержке населения. Им всем очень благодарна за внимание и отношение к почетным гражданам. Хорошим тому примером тактичного, внимательного и бережного отношения к старшему поколению для всех чиновников и не только явился Олег Николаевич Кожемяко. Но вот что касается почетных граждан, которые уже не могут работать в силу возраста и отсутствия здоровья, хочется искренне поблагодарить представителей бизнеса и отдельно отметить генерального директора торговой сети «Фреш 25», генерального директора ООО «Ратимир», учредителя ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС», владельца сети супермаркетов «Реми», Уссурийскую птицефабрику и других представителей предпринимательства, не оставшихся равнодушными к непростому положению ряда неработающих почетных граждан. ВОПРОС РЕБРОМ - Насколько нам стало известно, премию «За преданность профессии» вы учредили из собственных средств? - Да, в этом году, денежные премии «За преданность народному творчеству» получили хор из Кавалеровского района «Приморские узоры» и хор детей войны Владивостока. Были вручены премии еще двум замечательным вокалистам в возрасте «за 90 лет». Кроме того, учредила премию, посвященную памяти моей мамы Марии Тимофеевны. Она была медицинским работником. Таким образом, премиями «За преданность профессии» были награждены три медицинских работника Приморского края. В день города Владивостока премию получили три достойнейших человека. А в День учителя вручила премию первой учительнице моего сына Коваленко Людмиле Владимировне. На фото: Председатель Советов Почетных граждан г. Владивостока и Приморского края Светлана Морозова: «Наши общественные организации являются связующим звеном между жителями Приморского края и властью». Фото автора Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter