Экс-мэр Владивостока выразил соболезнование родным и близким скончавшегося экс-депутата

С Анатолием Викторовичем мы вместе работали в Законодательном Собрании Приморского края. Анатолий Викторович - грамотный руководитель, принципиальный и честный человек. И ещё, он человек слова. Жители Кавалеровского района неоднократно избирали Анатолия Викторовича депутатом от своего округа. Он прекрасно знал проблемы района и всегда отстаивал интересы своих избирателей.