Экс-мэр Владивостока выразил соболезнование родным и близким скончавшегося экс-депутата

"Я горжусь тем, что был знаком с Анатолием Викторовичем и работал вместе с ним"

«Я горжусь тем, что был знаком с Анатолием Викторовичем и работал вместе с ним» Экс-мэр Владивостока опубликовал пост в социальных сетях, в котором он выразил соболезнования по поводу ухода из жизни экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Чистякова. «С прискорбием узнал о преждевременной кончине Чистякова Анатолия Викторовича. Выражаю глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким, коллегам, всем, кому довелось работать и быть знакомым с ним. С Анатолием Викторовичем мы вместе работали в Законодательном Собрании Приморского края. Анатолий Викторович - грамотный руководитель, принципиальный и честный человек. И ещё, он человек слова. Жители Кавалеровского района неоднократно избирали Анатолия Викторовича депутатом от своего округа. Он прекрасно знал проблемы района и всегда отстаивал интересы своих избирателей. Я горжусь тем, что был знаком с Анатолием Викторовичем и работал вместе с ним. Вечная ему память.» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter