Самолет не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя

«Сегодня в 07:45 утра по местному времени в аэропорту Хабаровска зафиксировано авиационное происшествие относительно воздушного судна Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетающего по маршруту Хабаровск - Магадан. Пассажиры в настоящее время проходят переоформление на ближайший рейс в Магадан», - говорится в сообщении аэропорта Хабаровск.