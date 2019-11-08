Самолет не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя

Самолет не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя

8 ноября 2019, 10:45
Общество
Эти же самолеты летают во Владивосток

Эти же самолеты летают во Владивосток

Самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар» (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) в пятницу не смог вылететь из аэропорта Хабаровска из-за возгорания двигателя. Пожар был локализован силами аэропортовых служб. На борту самолета находились 18 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

«Сегодня в 07:45 утра по местному времени в аэропорту Хабаровска зафиксировано авиационное происшествие относительно воздушного судна Embraer 190 авиакомпании PegasFly, вылетающего по маршруту Хабаровск - Магадан. Пассажиры в настоящее время проходят переоформление на ближайший рейс в Магадан», - говорится в сообщении аэропорта Хабаровск.

Отправка пассажиров к месту назначения планируется в 10:55 рейсом авиакомпании «Аврора».

Отметим, что авиакомпания «Икар» с 5 ноября начала выполнять ежедневные полеты из Владивостока в Хабаровск именно на воздушных судах Embraer-190.

Еmbraer 190 относится к семейству самолетов Embraer, разработанному одноименной бразильской авиастроительной компанией в начале 2000-х. Самолет обладает характеристиками, позволяющими осуществлять перевозку почти 100 пассажиров на расстояние в 3-4 тыс. км. Производство и эксплуатация Embraer 190 начались в 2006 году.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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