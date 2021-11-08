Росстат продлил сроки прохождения переписи населения

Ранее планировалось, что Всероссийская перепись населения завершится 8 ноября. Однако для удобства и безопасности населения страны Росстат продлил срок до 14 ноября. Процедура будет доступна через портал Госуслуг.
Около 20 миллионов россиян уже прошли перепись онлайн самостоятельно. Особенно этот способ стал популярен с введением ограничительных мер по всей стране.
По словам главы Приморскстата Натальи Буковой, участие в переписи населения уже успели принять 1,3 миллиона приморцев, а это более 70% населения региона.
Также, из-за обостренной эпидемиологической обстановки в крае, граждане которые находятся на самоизоляции, могут пройти перепись по телефону горячей линии Приморскстата 8 (925) 588-12-60 ежедневно с 8.00 до 20.00 и по телефону: 8 (423) 243-27-94 в рабочие дни.
Напомним, в Приморском крае действует государственная программа «Информационное общество» на 2020-2027 годы.