Росстат продлил сроки прохождения переписи населения

Также, из-за обостренной эпидемиологической обстановки в крае, граждане которые находятся на самоизоляции, могут пройти перепись по телефону горячей линии Приморскстата 8 (925) 588-12-60 ежедневно с 8.00 до 20.00 и по телефону: 8 (423) 243-27-94 в рабочие дни.