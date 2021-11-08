В Приморье обсудили как привлечь кадры в здравоохранение

В Приморье обсудили как привлечь кадры в здравоохранение
В Приморье обсудили как привлечь кадры в здравоохранение
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморском крае за одним столом собрались представители минздрава, профильные и будущие специалисты, чтобы обсудить способы привлечения кадров в сферу здравоохранения Приморья. Были подняты вопросы наставничества, соцподдержки, совместной работы практикующих врачей и образовательных учреждений.

По словам главы минздрава Приморья Анастасии Худченко, несмотря на все меры социальной поддержки и серьезное финансирование, достичь существенного кадрового прироста не удается с 2018 года. Тем не менее ситуация стабилизировалась. Чтобы сдвинуть дело с «мертвой точки» и была проведена стратегическая сессия во Владивостоке.

В ходе работы своим мнением поделились как опытные представители медицинской сферы, так и студенты профильных вузов и молодые специалисты.

Анастасия Худченко отметила, что участие молодежи в стартсессии было важной вехой, так как именно на их привлечение направлено большинство действующих мер.

Всего было рассмотрено 5 основных проблем: организация труда, социальная поддержка, современное наставничество и сотрудничество медорганизация с профильными вузами.

Глава краевого минздрава Анастасия Худченко заявила, что в ходе сессии была выработана резолюция с комплексным подходом к решению кадровых вопросов.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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медицинаВладивостокЗдравоохранениеПриморье
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