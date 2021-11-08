В Приморье обсудили как привлечь кадры в здравоохранение

В Приморском крае за одним столом собрались представители минздрава, профильные и будущие специалисты, чтобы обсудить способы привлечения кадров в сферу здравоохранения Приморья. Были подняты вопросы наставничества, соцподдержки, совместной работы практикующих врачей и образовательных учреждений.

По словам главы минздрава Приморья Анастасии Худченко, несмотря на все меры социальной поддержки и серьезное финансирование, достичь существенного кадрового прироста не удается с 2018 года. Тем не менее ситуация стабилизировалась. Чтобы сдвинуть дело с «мертвой точки» и была проведена стратегическая сессия во Владивостоке. В ходе работы своим мнением поделились как опытные представители медицинской сферы, так и студенты профильных вузов и молодые специалисты. Анастасия Худченко отметила, что участие молодежи в стартсессии было важной вехой, так как именно на их привлечение направлено большинство действующих мер. Всего было рассмотрено 5 основных проблем: организация труда, социальная поддержка, современное наставничество и сотрудничество медорганизация с профильными вузами. Глава краевого минздрава Анастасия Худченко заявила, что в ходе сессии была выработана резолюция с комплексным подходом к решению кадровых вопросов. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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