«Система подготовки космонавтов может дать бизнесу много полезного» - летчик-космонавт Сергей Рязанский

А в душе я как раз считаю, что где-нибудь они есть. Если будем развивать космонавтику, выходить за пределы нашей галактики, то наверняка мы с ними увидимся. Просто надо вкладываться в развитие новых технологий. Как ученый я знаю, что достичь такого уровня развития возможно. Идет работа над новыми двигателями – плазменными, ионными. Космонавтика очень затратная область, требует больших ресурсов. Но когда у нас за Земле то COVID, то политика, то со всех сторон расширяются военные бюджеты, не до космонавтики. Людям пора думать не как представителям отдельных стран, а как представителям человечества. У нас общая планета и общие проблемы, COVID это всем еще раз ярко продемонстрировал. Соревновательность между странами – это то, чем зарабатывают на жизнь политики, но это не то, на чем должен строиться образ мыслей современных людей.