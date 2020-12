«Система подготовки космонавтов может дать бизнесу много полезного» - летчик-космонавт Сергей Рязанский

«Космические уроки для бизнеса и жизни» - так называется мастер-класс, который проведет 16 декабря во Владивостоке летчик-космонавт, герой России Сергей Рязанский.

Кандидат биологических наук, он стал первым в мире ученым-командиром космического корабля. Сергей Рязанский - участник двух космических полетов суммарной продолжительностью 306 суток, в ходе которых он совершил 4 выхода в открытый космос, где провел в общей сложности 27 часов 35 минут. Накануне своего приезда в Приморье Сергей Рязанский дал эксклюзивное интервью «Золотому Рогу». - Сергей, как у вас возникла мысль о том, что многие навыки, которые вы получили в космосе, могут найти применение в других сферах деятельности и в первую очередь в бизнесе? После своего первого полета я начал выступать как классический motivation speaker. Что это такое, я тогда еще не знал. Началось все с того, что когда-то меня пригласила поделиться моим космическим опытом компания Metro Cach & Carry, там очень сильный hr-отдел, которому пришла в голову такая идея. Я слышал, что наши западные коллеги много выступают на бизнес-аудиторию и не только, но не понимал тогда, чем я могу быть в этом плане полезен. Однако на той встрече в Metro Cach & Carry выяснилось, что многие проблемы, с которыми сталкиваются космонавты в ходе полета и подготовки к нему, сродни тем, которые приходится решать бизнесменам. Ну а дальше информация пошла по разным компаниям, меня стали приглашать, позвали преподавать в Сколково, в корпоративный университет Сбербанка. Сначала я делал это параллельно с подготовкой ко второму полету, а затем это стало моей основной деятельностью. Постепенно я перестал быть чистым мотивационным спикером, создал ряд лекций и мастер-классов, посвященных конкретным направлениям. Расскажите про эти направления? Они выросли из запросов моей аудитории. Например, когда-то, по заказу корпоративного университета «Росатома» и компании «Северсталь», я сделал лекцию под названием «Космические подходы к построению корпоративной культуры безопасности на производстве». Понятно, что не все занимаются производством и что-то добывают, но очень многие вещи, которые в этой лекции есть, применимы не просто для любой компании, но вообще для любого человека. Я рассказываю, что такое «штатные нештатки», культура безопасности и так далее. Все это на примерах из космоса - рассказываю байку, а дальше мораль. Часто ли случаются нештатные ситуации в космосе? На взгляд обывателя, там настолько все подготовлено и отточено, что ничего непредвиденного возникнуть просто не должно. В том-то и дело, что ни один полет не обходится без нештатных ситуаций. Слава богу, они не критичны, но это всегда предпосылки к серьезным происшествиям, если своевременно с ними не справиться. Какие еще запросы к вашему космическому опыту диктуют время и ваша аудитория? Когда началась пандемия, ко мне очень многие обращались с запросом, мол, Сергей, работа в условиях изоляции тяжело дается, все наши сотрудники стонут, не получается нормально выстроить процессы, что делать? Так появилась лекция «Дом – это тоже космос», где я говорю, что у каждого из нас сейчас есть отличный шанс почувствовать себя космонавтом (смеется). В том числе рассказываю про свой опыт работы в эксперименте «Марс 500», где была очень жесткая изоляция. Это эксперимент по имитации полета на Марс, я был в нем командиром трех экипажей. В связи с тем, что год выдался тяжелым, родились еще две актуальные лекции – по позитивному мышлению и по стрессу. Что такое стресс, как извлекать из него пользу. Эту часть я тоже планирую включить в мастер-класс во Владивостоке. Несмотря на то, что тема новая, она очень востребована в бизнесе. Ведь в работе современного бизнесмена стресс присутствует постоянно. В систему подготовки космонавтов встроено очень много того, что может быть полезно бизнесу, да и просто человеку в обычной жизни. Массу упражнений для космонавтов можно применить для развития тех или иных способностей и навыков. То есть, вы будете не просто рассказывать, но и делиться практиками, техниками, которые есть в системе подготовки космонавтов? Верно. Очень важно давать и теорию, и практику. Дело в том, что я не только космонавт, но и ученый, поэтому знаю, что, если ты не понимаешь теорию, то ты не сможешь полноценно проработать данное направление. Поэтому я стараюсь дать базу, а к ней какие-то практические вещи, которые человек может адаптировать под себя, под свою команду. Что самое сложное в работе на орбите? Отсутствие привычного образа жизни, ты теряешь отдушины, у тебя нет общения с семьей, с друзьями, с любимым котом, ты не можешь пойти на пробежку, насладиться хорошей погодой. С одной стороны, ты психологически готов – да, я лечу работать на полгода, без выходных. А потом выясняется, что ты, может быть, готов психологически, но не готов психически. Люди начинают выдыхаться, наступает эмоциональное выгорание, начинаются ошибки на пустом месте. И тут важно найти баланс между работой и отдыхом, а также новые отдушины, раз привычные ты не смог взять с собой в космос. Сам полет – это кульминация. Ему предшествуют годы подготовки. И тут тоже можно провести много параллелей с бизнесом, особенно с новыми проектами. Что самое сложное на этом этапе? Как говорится в знаменитом в фильме «В бой идут одни старики»: «Самое сложное в нашей работе – ждать». Ты готовишься годами. Ты очень стараешься, прикладываешь массу усилий и все делаешь правильно. Но никто никогда не даст тебе гарантии, что ты когда-нибудь полетишь. Летают, по нашей сегодняшней статистике, примерно 55 процентов от тех ребят, которые прошли подготовку и получили дипломы космонавтов. У нас огромная скамейка запасных из достаточно талантливой молодежи и очень серьезная конкуренция. Тут необходимо сохранить тонус, заряженность. К каждому экзамену, а их сотни, готовиться, как к самому важному в своей жизни, не расслабляться ни на минуту. Если ты провиснешь хоть на одном, это скажется на всей твоей карьере. Сколько длилась ваша подготовка? Десять лет - с 2003 по 2013. Был период, когда меня вызывало начальство и говорило: «Сергей, так получилось, ты неплохой парень, но ты никогда не полетишь в космос. Пожалуйста, ищи новое место работы. Бывает такое. Смирись». Что произошло с вами в этот момент? Самое главное – я понял, что я действительно очень хочу полететь в космос. Если раньше я не мечтал быть космонавтом, то в этот момент осознал, что это моя главная цель. Я захотел доказать системе, что она ошибается – надо смотреть по возможностям, а не по бэкграунду. Главный вопрос, который я себе тогда задавал: «А все ли я сделал для того, чтобы полететь?». Ведь это нормально, когда что-то не получается, гораздо обиднее понять, что ты где-то недожал, недоработал, недотерпел, что могло получиться, если бы… В итоге, когда мне так сказали, я ответил: «Я понял». Ну а дальше различными способами пытался себя зарекомендовать, сделать так, чтобы меня увидели – защитил кандидатскую диссертацию, участвовал в ряде наземных экспериментов. Каждый член экипажа – сильная личность, лидер. Не возникает ли в этом плане сложностей? Помещаются ли в ограниченное пространство корабля, так скажем, немалые масштабы всех личностей? Одна из главных сложностей в космосе состоит в том, что ты работаешь с той командой, которая есть. Не ты этот экипаж выбираешь под себя, его даже не подбирают по психологической совместимости. Экипаж назначают различные функционеры из космических агентств. При этом ты понимаешь, что от этой команды зависит твоя жизнь. И все они лидеры. И тут самое главное помнить, что лидер – это не тот, за кем все идут. Задача лидера не в том, чтобы возвыситься над всеми, а в том, чтобы воспитать вокруг как можно большее число лидеров. Научиться делегировать направления. Если ты видишь, что человек тянет, ты его проверяешь, а дальше ты ему доверяешь, полностью отдаешь ему направление и забываешь о нем сам. Он тоже лидер и может меня разгрузить, а я буду решать стратегические вопросы. При сильной команде это становится основной задачей – просто распределить поле деятельности, а командир остается стратегом и освободившейся силой на случай внештатной ситуации. Но ведь при этом командиру тоже нужно завоевать доверие своих людей? Здесь в первую очередь важны коммуникации. Нужно разговаривать. Плюс у нас есть такой термин, как «умение ругаться по-доброму». Конфликты случаются, важно уметь решать их уважительно и по-доброму. На станции, толщина стенок которой 1,5 миллиметра, ты живешь в постоянной опасности, и любой конфликт может оказаться критичным для выживаемости команды. Технологиями правильного решения конфликтов, которые применяют космонавты, я тоже поделюсь на мастер-классе. Не могу не спросить напоследок – инопланетяне существуют? Где-нибудь, может быть, и есть. Но как ученый я верю фактам, а пока ни одного факта у нас нет. Даже ни одного намека? Ни одного. А в душе как считаете? А в душе я как раз считаю, что где-нибудь они есть. Если будем развивать космонавтику, выходить за пределы нашей галактики, то наверняка мы с ними увидимся. Просто надо вкладываться в развитие новых технологий. Как ученый я знаю, что достичь такого уровня развития возможно. Идет работа над новыми двигателями – плазменными, ионными. Космонавтика очень затратная область, требует больших ресурсов. Но когда у нас за Земле то COVID, то политика, то со всех сторон расширяются военные бюджеты, не до космонавтики. Людям пора думать не как представителям отдельных стран, а как представителям человечества. У нас общая планета и общие проблемы, COVID это всем еще раз ярко продемонстрировал. Соревновательность между странами – это то, чем зарабатывают на жизнь политики, но это не то, на чем должен строиться образ мыслей современных людей. Алина Каримова

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter