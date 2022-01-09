Губернатор Приморья поехал по районам

Губернатор Приморья поехал по районам
Губернатор Приморья поехал по районам
9 января, 11:09ОбществоФото: правительство Приморского края
Губернатор Приморья Олег Кожемяко 7 января совершил поездку на север Приморья, в Чугуевский округ и Кавалеровский район. Он проверил, как ведётся строительство ледовой арены в Кавалерово и осмотрел спорткомплекс в Чугуевке.

Ледовую арену в Кавалерово возводят на краевые и федеральные средства, выделенные в рамках нацпроекта «Демография». С приходом морозов бетонные работы пришлось отложить, их возобновят с наступлением плюсовых температур. Однако пауза в строительстве не должна повлиять на сроки сдачи объекта — по плану это осень 2022 года. Олег Кожемяко поручил министерству строительства региона контролировать поставку необходимых материалов для стройки.

Помимо ледового дворца в Кавалерово решено создать оздоровительно-культурный центр. Для этого власти намерены приобрести готовое здание — и разместит в нём фитнес-залы, а также библиотеку. Губернатор обозначил, что эти решения будут вынесены на обсуждения депутатов ЗСПК в ходе ближайшего заседания. После этого команда губернатора вновь приедет в район, чтобы выработать планы-графики реализации проекта.

В Чугуевке уже есть ледовая арена «Олимп», но параллельно ведётся речь о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Олег Кожемяко осмотрел, как идёт стройка и распорядился добавить рабочих на объект после праздников.

На двух этажах чугуевского ФОКа расположатся поле для мини-футбола, залы борьбы и бокса, фитнес-центр, групповые секции, баскетбольная, волейбольная и другие площадки. Спорткомплекс должен начать работу уже в этом году.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
губернаторПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы