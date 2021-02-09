Смотреть до конца: Приморским школьникам готовят патриотический фильм с элементами TikTok

«Фильм будем делать с учетом возраста аудитории. Это все-таки школьники, и нужно, чтобы им было интересно. Главная задача – чтобы дети досмотрели эти полчаса до конца. Внедрим кое-какие «фишки» из популярного ныне TikTok и развлекательные элементы. Например, расскажем о том, как сложно находиться сутками на 35-градусном морозе, в котором оказались участники сражения в феврале 1922-го», – приводятся в сообщении слова соавтора сценария, режиссера фильма Алексея Елаша.