Смотреть до конца: Приморским школьникам готовят патриотический фильм с элементами TikTok

Общественники в Хабаровске снимут фильм к столетию Волочаевской битвы для показа в школах четырех дальневосточных регионов, где происходили события Гражданской войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточное агентство по развитию интернет-безопасности.

«30-минутный фильм, который сами авторы называют документально-игровым, будет показан в школах четырех субъектов РФ, где происходили события Гражданской войны – Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Важной частью фильма станут кадры реконструкции главного сражения Волочаевской операции. Ее выполнят профессионалы и покажут зрителям в ходе межрегионального военно-исторического фестиваля «Волочаевские дни», – говорится в релизе. Для фильма проведут съемки экспонатов, хранящихся в Хабаровском краевом музее имени Гродекова, натурные съемки, запишут интервью с историками и краеведами в Хабаровске и Еврейской автономной области. Также запишут аудиотрек, хабаровская группа «UP’рель» сделает кавер-версию главного гимна дальневосточных партизан – песни «По долинам и по взгорьям». «Фильм будем делать с учетом возраста аудитории. Это все-таки школьники, и нужно, чтобы им было интересно. Главная задача – чтобы дети досмотрели эти полчаса до конца. Внедрим кое-какие «фишки» из популярного ныне TikTok и развлекательные элементы. Например, расскажем о том, как сложно находиться сутками на 35-градусном морозе, в котором оказались участники сражения в феврале 1922-го», – приводятся в сообщении слова соавтора сценария, режиссера фильма Алексея Елаша. Как уточнил ТАСС Елаш, чтобы разнообразить зрительный ряд, в фильме используют фрагменты мультипликации и анимации. Агентство уже получило 300 тыс. рублей гранта от главного управления по внутренней политике правительства Хабаровского края на съемки фильма. Дополнительно 135 тыс. рублей на анимацию планируется привлечь через краудфандинговую кампанию по сбору средств на платформе planeta.ru. «Мы уже получили многочисленные отклики на идею от неравнодушных дальневосточников. Наша цель - показать юным зрителям, что любая гражданская война – это трагедия, правых и виноватых в ней не бывает», – приводятся в сообщении слова продюсера-соавтора сценария Дмитрия Щербакова. Фильм смогут использовать учителя истории в качестве наглядного материала на уроках.

