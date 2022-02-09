Микрорайон Снеговая Падь во Владивостоке избавится от долгостроев

Во Владивостоке планируют завершить строительство долгостроев в 2022 году. По информации АО «Корпорация развития Приморского края», первым событием в этой сфере в 2022 году станет окончательное решение проблемы микрорайона «Снеговая Падь. Комплекс Д».

Вопросом данного дома занимается Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края за счёт привлечения средств из краевого и федерального бюджетов. — В марте планируется завершение третьего этапа строительства дома № 1 в Снеговой Пади. Это последний, шестой, дом, который был признан долгостроем в данном микрорайоне. В 2022 году будет также завершено благоустройство территории, достроены подъездные пути, сняты ограничительные знаки, установленные на время строительства. Микрорайон оживет заново, — отметила генеральный директор КРПК Ольга Сун-жаю. Она добавила, что на контроле также находится вопрос строительства дополнительной социальной инфраструктуры, школ и детских садов. Также Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья в 2022 году планирует обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных домов ЖСК «Остров» (за счёт краевых средств) и на Грибоедова, 46 (за счёт краевых и федеральных средств). Завершением строительства последнего занимается Корпорация развития жилищного строительства Приморского края — в 2019 году была произведена докапитализация компании для этих целей. В 2020 году к решению проблемы дома в части обустройства фасада подключился Фонд поддержки обманутых дольщиков. На сегодняшний день он активно участвует в завершении строительства объекта. Ввод его в эксплуатацию планируется уже этой весной. Помимо этого в 2022 году будет завершено строительство двух объектов во Владивостоке: на Сафонова, 7, и Славянской, 17. Как отметили в Фонде, это стало возможным за счёт привлечения средств безвозмездного целевого финансирования от частных инвесторов. Заключён договор на достройку подпорной стены на объекте по улице Славянская, 17, работы на этом объекте уже ведутся. В ближайшее время планируется заключение договора на проведение обследования инженерных систем и выполнение корректировки проектной документации. По Сафонова, 7, идёт проверка поступающих от застройщика и потенциальных подрядчиков проектов договоров и технической документации к ним. После устранения застройщиком и потенциальным подрядчиком выявленных замечаний заключаются соответствующие договоры подряда, уточнили в Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства Приморского края. Помимо этого в 2022 году планируется выполнить основной комплекс строительно-монтажных работ на доме по улице Хасанская в Артёме и доме по улице Крестьянская, 94, в Уссурийске, а также в 1-5 подъездах дома на Пихтовой, 35, во Владивостоке. Будет принято и решение по выплате компенсаций жильцам 6-7 блок-секций, подлежащих сносу. Напомним, с 2019 по 2021 год в регионе достроены и сданы в эксплуатацию 18 жилых объектов, в результате чего восстановлены в правах около трёх тысяч семей дольщиков.

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