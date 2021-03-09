Единая транспортная карта теперь работает на всей территории Приморья

Автоматизированная транспортная система, которая уже долгое время успешно работает во Владивостоке, теперь будет действовать на территории всего Приморского края. В любом городе региона уже сегодня можно рассчитаться за проезд транспортной картой, браслетом или брелоком, сообщили в администрации Владивостока.

Фото: vlc.ru По словам специалистов, система автоматизированного учёта и оплаты проезда может принимать любые расчёты, в том числе наличные и безналичные платежи — это банковские карты, социальные карты «Приморец», электронные устройства с привязкой к банковским картам (часы, телефон), единый электронный билет (транспортная карта, брелок, браслет), который можно пополнить в банкоматах и приложении «Сбербанка», а также через приложение «Транспортная карта». «Электронный проездной сегодня действует на территории всего Приморского края. Устройство удобно тем, что действует как электронный кошелек, в котором не нужно хранить большие суммы денежных средств. В семьях, где есть дети, например, сейчас точно знают, сколько поездок совершает их ребенок, где и в каком транспортном средстве он находится. Пополняется транспортное приложение периодически», — отметила директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ) Татьяна Бердникова. Кроме Владивостока, теперь рассчитаться за проезд в общественном транспорте безналичным способом можно в Находке, Артёме, Фокино, Уссурийске, Большом Камне, Арсеньеве, Дальнереченске и Дальнегорске. К оплате за проезд в автобусах принимают электронный проездной — Единую транспортную карту. «Здесь два важных момента: у администраций городов, отвечающих за улучшение качества транспортного обслуживания пассажиров, это возможность „видеть“ транспорт, контролировать его работу. У пассажиров — рассчитаться за проезд безналичным способом, получить кассовый чек, который как в магазине фиксирует полученную услугу в транспорте и дает страховку пассажиру при неудовлетворительно предоставленной услуге. В билете всегда фигурирует компания-перевозчик, госномер транспортного средства, на котором пассажир совершал поездку в то или иное время», — рассказала Бердникова Нововведение быстро стало популярным — только в Артёме, который совсем недавно подключился к системе, зарегистрировано 7,5 тысяч пассажиров, которые активно пользуются безналичной оплатой. «Наша задача — охватить терминалами максимальное количество транспортных средств, чтобы человек, совершая поездки по краю, не испытывал проблем с оплатой. Например, пассажир едет из Артема во Владивосток. Добравшись на 101 автобусе из Артема до Угольной и рассчитавшись там за проезд транспортной картой, далее он может пересесть на автобус 44д, в котором тоже рассчитается тем же способом», — сказала директор АДЦ. У электронного проездного, кроме удобства, есть и другие преимущества — например, скидки на некоторых муниципальных маршрутах при пересадке с одного автобуса на другой: — с маршрута № 44Д «ст. Угольная — ВГУЭС» на № 15 «Приморский океанариум — Т/Ц Изумруд» и в обратном направлении; — с маршрута № 95 «Снеговая Падь — Суханова» на № 15 «Приморский океанариум — Т/Ц «Изумруд» и в обратном направлении; — с маршрута № 98Ц «Луговая — Снеговая Падь» на № 95 «Снеговая Падь — Суханова» и в обратном направлении; — с маршрута № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» на № 95 «Снеговая Падь — Суханова» и в обратном направлении; — с маршрута № 29К «Воевода — Мини-ТЭЦ Центральная» на 15 «Приморский океанариум — Кампус ДВФУ — Т/Ц Изумруд — 1-я Речка» и в обратном направлении. — пересадочный тариф с маршрута № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» на № 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая»; — пересадочный тариф с маршрута № 98Ц «Снеговая Падь — Горная — Площадь Борцов Революции» на № 98Ц «Снеговая Падь — Горная — Площадь Борцов Революции».

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